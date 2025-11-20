Adeta ölüme kilitlemişler! İstanbul'daki zehirlenme faciasında skandal detay ortaya çıktı | Otel çalışanı ifadesinde anlattı... O anlar kamerada!

Haberin Devamı

Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin 4 ferdinin öldüğü olaya ilişkin soruşturma sürüyor. Olayla ilgili dün adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otel çalışanı M.M.U.D.C.'nin savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı.

'15-20 DAKİKA SONRA DÖNDÜĞÜMDE KAPI ÖNÜNDE BİR AMBULANS GÖRDÜM'

Otel çalışanı M.M.U.D.C'nin ifadesinde "Ben Harbour Suit Otel isimli iş yerinde müfettişler tarafından çağrılmalar üzerine çalışırım. Sürekli olarak bu iş yerinde çalışmam. Böcek ailesinin otele giriş yaptığı gün ben çalışmıyordum. 10 Kasım günü saat 08.30'da otelin resepsiyonunda çalışanımla başladım. Aynı gün saat 11.00 sıralarında Böcek ailesi ile otelde karşılaştık. Kendileriyle kısa muhabbetimiz oldu. Ben saat 15.00 civarında mesaimin bitmesi üzerine iş yerinden ayrıldım.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın O ilaç nerede Haberi görüntüle

Ben otele 12 Kasım günü saat 08.30 sıralarında otelde çalışmak için geldim. O esnada Eyüp O. çalışıyordu. 12 Kasım günü yine saat 10.00 - 11.00 sıralarında Servet Böcek ve Çiğdem Böcek yanıma gelerek odalarının kapıları ilaçlama nedeni ile bantlandığı, saat 11.00 sıralarında Servet Böcek'e çıkıp odasının temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca hastaneye gideceklerini, bir şeyler yediklerini ve midelerinin bulandığını söylediler. Daha sonra otelden çocuklarla birlikte çıktıklarını gördüm. Ben Kadırga Caddesi'nde klinik olduğunu bildiğim için söyleyerek benimle birlikte gitmelerini istedim. Mesaimin bitmesi üzerine evime geçtim. Temizlenmesi gerektiğini bana söyledi. Ayrıca sahilde bir şeyler yediklerini ve midelerinin bu nedenle rahatsız olduğunu söylediler.

Haberin Devamı

Ayrıca hastaneye gitmek için yardım istediler. Ben Kadırga Caddesi'nde klinik olduğunu kendilerine söyledim. Daha sonra otelden çocuklarla birlikte çıktıklarını gördüm. Mesaim bitmesi üzerine evime geçtim. Aynı gün akşam saat 20.30 sıralarında kabul yeri görevlisi olarak çalışan Rüstem beni aradı, acil işi olduğunu söyleyerek onun yerine çalışmamı istedi. Ben de paraya ihtiyacım olduğu için kabul ettim. 22.45 sıralarında otele geldim. Otelde kusmuk kokusu vardı. Saat 01.00 sıralarında koku nedeniyle hava almak için otel dışına çıktım. Biraz hava aldıktan sonra geri döndüm. Saat 01.30 sıralarında yemek yemek için otelin kapısını kilitleyerek, otel yakınında bulunan kebapçıya gittim. Kapıyı kilitleme amacım, otele hırsızın girmesini engellemektir. Zaten otelin giriş kapısında iletişim numarası ve anahtarların masanın üzerinde olduğu yazılıdır. Otelde koku olduğundan dolayı aldığım yemeği yan tarafta bulunan bahçede yedim. 15-20 dakika sonra döndüğümde kapı önünde bir ambulans gördüm. Böcek ailesinin ambulansa bindiğini fark ettim. Benim olayla herhangi bir alakam yoktur. Kusurum olmadığını düşünüyorum" dedi.

Haberin Devamı

SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Sevk yazısında, Olayla ilgili yapılan araştırmalarda, olayın meydana geldiği otelin 202 numaralı odasının 11 Kasım günü DSS isimli ilaçlama şirketi tarafından ilaçlandığı, DSS isimli şirketin izinsiz olarak faaliyet gösterdiği, ilaçlama işlemini yapan şüpheli Doğan C.'nin ilaçlama işlemini yapabilmek için herhangi bir sertifika kaydının bulunmadığı, ilaçlama işleminin Serkan K. sorumluluğunda Doğan C. tarafından yapıldığı, Zeki K.'nin ise ise ilaçlama şirketinin sahibi olduğu, ilaçlama işleminden sorumlu Doğan C., Serkan K., Zeki K. isimli kişilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiklerinin değerlendirildiği, Harbour Suites Old City isimli otelin sahibinin Hakan O. olduğu, R.B ve M.M.U.D.C'nin otelde resepsiyon görevlisi olarak çalıştıkları, Hakan O.'nun yetkisiz ve sertifika kaydı bulunmayan DSS isimli ilaçlama şirketine ilaçlama işlemi yaptırdığı, resepsiyon görevlisi olarak görev yapan M.M.U.D.C'nin ilk alınan bilgi sahibi ifadesinde 101 numaralı odada yapılan ilaçlama işleminden kaynaklı gelen kokudan rahatsız olduğunu ve otel dışına çıktığını söylemesine karşın, şüpheli olarak alınan ifadesinde ilaçlama işleminden kaynaklı bir kokudan bahsetmediği, ayrıca ifadesinde otelin kapısını kilitleyerek yemek yemek için dışarıya çıktığını, geri döndüğünde otelin önünde ambulans gördüğünü söylediği, kamera görüntülerinde vefat eden Servet Böcek'in kapının kilitli olmasından kaynaklı dışarı çıkamadığı, kucağında bulunan çocuğu ile birlikte kapıyı kırmaya çalıştığı, çevredeki vatandaşların kapıyı kırmak için yardım ettikleri, bu esnada M.M.U.D.C'nin gelerek kapıyı açtığı, Yine resepsiyon görevlisi olarak görev yapan R.B'nin 12 Kasım günü akşam saatlerinde rahatsızlandığını söyleyerek M.M.U.D.C'yi aradığı ve yerine işe gelmesini istediği, daha sonraki ifadelerinde ise aslında rahatsızlanmadığını, arkadaşı ile görüşmek için yalan söylediğini beyan ettiği, M.M.U.D.C'nin bilgi sahibi olarak alınan ifadesinde ilaçlama yapılan odadan ilaç kokusu gelmesi üzerine rahatsızlık duyarak dışarı çıktığını söylediği dikkate alındığında, Rustemsha Batyrov isimli şahsın ilaç kokusundan rahatsızlanmış olabileceği yönündeki beyanlarının hayatın olağan akışına aykırı olduğu yazıldı. Ayrıca yine aynı otelde konaklayan M.T, F.R., A.H. isimli kişilerin 15 Kasım günü zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldıkları ve yapılan tedavilerin ardından taburcu edildiklerinin tespit edildiği yazıldı.

Haberin Devamı

BÖCEK AİLESİNİN OTELDE KİLİTLİ KALDIĞI ANLAR; AMBULANS KAPIDA BEKLEDİ

Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin 4 ferdinin öldüğü olaya ilişkin soruşturma sürüyor. Olayla ilgili dün adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan aile otele ambulans çağırıp odalarında aşağı indiklerinde, içeride kilitli kaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.