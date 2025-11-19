×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları, Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'daki zehirlenme faciası: Baba Servet Böcek, memleketinde toprağa verildi... Acılı dededen yürek yakan sözler

Güncelleme Tarihi:

#Zehirlenme#Fatih#Afyonkarahisar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2025 15:15

İstanbul'un Fatih ilçesinde zehirlenme şüphesiyle önce anne ve 2 çocuğu ardından da yoğun bakımdaki baba hayatını kaybetmişti. Baba Servet Böcek'in cenazesi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bugün toprağa verildi.

Haberin Devamı

Bolvadin Devlet Hastanesi morgundan alınan Böcek'in cenazesi, Müslümana Mahallesi'ndeki camiye getirildi. Böcek ailesinin yakınları, burada taziyeleri kabul etti. 

İstanbuldaki zehirlenme faciası: Baba Servet Böcek, memleketinde toprağa verildi... Acılı dededen yürek yakan sözler

Öğle vakti kılınan namazın ardından Böcek'in cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi. Törene, Böcek ailesinin yakınları, Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan ve vatandaşlar katıldı. 

İstanbuldaki zehirlenme faciası: Baba Servet Böcek, memleketinde toprağa verildi... Acılı dededen yürek yakan sözler

Servet Böcek'in babası Yılmaz Böcek, gazetecilere, evlatları ve torunlarının artık sadece duvardaki resimlerde kalacağını söyledi. 

Haberin Devamı

Ölümlerin sebebiyle ilgili her şeyin varsayım üzerinden gittiğini savunan Böcek, "İnsan hayatı bu kadar mı ucuz yani? Olmamalı. Gerçekten çok yazık. Bu işin peşini bırakmayacağım. Adalet için sonuna kadar mücadele edeceğim. Suçlu kimse cezasını çeksin, hiç güneş yüzü görmesin." dedi. 

Gözden KaçmasınZehirlenme faciası... 4 kişilik aile hayatını kaybetmişti Tarım ve Orman Müdürlüğü: Yiyeceklerde uygunsuz madde yokZehirlenme faciası... 4 kişilik aile hayatını kaybetmişti! Tarım ve Orman Müdürlüğü: Yiyeceklerde uygunsuz madde yokHaberi görüntüle

İstanbuldaki zehirlenme faciası: Baba Servet Böcek, memleketinde toprağa verildi... Acılı dededen yürek yakan sözler

KADİR MUHAMMET YAŞ GÜNÜNÜ KUTLAMAYA HAZIRLANIYORDU  

Çiğdem Böcek'in babası Mustafa Çelik, sorumluların cezalarını çekmesini istediğini dile getirdi. Türkiye'deki herkesin bu konunun aydınlatılması için elinden geleni yaptığını gördüklerini aktaran Çelik, "Yarın torunum Kadir Muhammet'in doğum günüydü. Bu ölümler olmasaydı 6. yaş gününü kutlayacaktık. Ailece pasta yiyeceklerdi. Ama olmadı işte. Isparta ve Afyonkarahisar'daki iki ailenin ocağına ateş düştü. İçimiz yanıyor." ifadesini kullandı. 

İstanbuldaki zehirlenme faciası: Baba Servet Böcek, memleketinde toprağa verildi... Acılı dededen yürek yakan sözler

OLAY 

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. 

Haberin Devamı

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti. 

İstanbuldaki zehirlenme faciası: Baba Servet Böcek, memleketinde toprağa verildi... Acılı dededen yürek yakan sözler

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı. 

İstanbuldaki zehirlenme faciası: Baba Servet Böcek, memleketinde toprağa verildi... Acılı dededen yürek yakan sözler

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye götürülen midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanmıştı.

Haberin Devamı

İstanbuldaki zehirlenme faciası: Baba Servet Böcek, memleketinde toprağa verildi... Acılı dededen yürek yakan sözler
İstanbuldaki zehirlenme faciası: Baba Servet Böcek, memleketinde toprağa verildi... Acılı dededen yürek yakan sözler

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zehirlenme#Fatih#Afyonkarahisar

BAKMADAN GEÇME!