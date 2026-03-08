İstanbul'daki yüzlerce yıllık nadide eseri yaktılar

Haberin Devamı

1732 yılında I. Mahmud döneminde inşa edilen ve Osmanlı mimarisinin zarif meydan çeşmelerinden biri olarak bilinen Tophane Çeşmesi, yaklaşık üç asırdır İstanbul’un önemli simgeleri arasında yer alıyor. Tophane Meydanı’nda bulunan ve İstanbul’un üçüncü büyük çeşmesi olarak bilinen tarihi yapının çevresinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş yakıldı.

Yakılan ateş nedeniyle özellikle mermer yüzeylerin bazı kısımlarının karardığı görüldü. Tarihi esere verilen zarar çevrede bulunanların ve turistlerin tepkisini çekti. Çeşmenin üzerinde oluşan is ve kurumun temizlenmesi için ekiplerin çalışma başlattığı öğrenildi. Çeşme'nin zarar görmesine neden olan kişinin gözaltına alındığı ve polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

'ÇOK NADİDE BİR ESER'

Kılıç Ali Paşa Camii din görevlisi Yadigar Murat, “Kılıç Ali Paşa Camii din görevlisiyim. Çeşmemiz camimizin hemen yanında yer alıyor. Çok nadide bir eser. İstanbul’un üç büyük çeşmesinden bir tanesi, görüldüğü üzere bir sanat abidesi. Burası Tophane Çeşmesi. Düne kadar çeşmemiz burada sağlam duruyordu fakat akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, daha önce bizim camimizde de üç gün üst üste kitaplıkları yıktı, devirdi. Polis çağırdığımızda akli malul olduğu için herhangi bir işlem yapılamayacağını maalesef söylediler. Sanırım yasada böyle bir boşluk var ve bu tarz insanlar bu tarz yapılara zarar verebiliyorlar. Dün gece saatlerinde bizim güvenlik arkadaşımız burada bir alev fark edince hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber vermiş. Şahsı o görmüş. O da artık arada herhalde kaçmış veya kaybolmuş. Buraya müdahale etmişler ama burası oldukça da bir zarar görmüş" dedi.

‘BUNLARI BİZ KORUMAZSAK BU ŞEKİLDE OLAYLARA MARUZ KALABİLİYOR’

Murat, “Güvenlik arkadaşımızın söylediği üzere sanırım gece 02.00-03.00 sıralarında olmuş. Burası turistik açıdan yoğun bir bölge. Buraya bir polis noktası konulmasını biz her açıdan çok istiyoruz. Asayiş açısından, kamu düzeni açısından ve bu tarihi eserlerin yoğun olduğu bu bölgeye bir polis noktası muhakkak konulmalı. İstanbul’un üç büyük çeşmesi vardı; Üsküdar Meydanı’nda, Ayasofya’nın hemen yanında ve burası. Çok sanat değeri yüksek eserler. Bunları biz korumazsak bu şekilde olaylara maruz kalabiliyor" ifadelerini kullandı.

‘İSTANBUL ÇOK GÜZEL BİR ŞEHİR AMA BU DURUM ÇOK KÖTÜ’

Turist Yevhenilla Samilova ise “Ukraynalıyım. Turist olarak Türkiye’ye geldim. İstanbul çok güzel bir şehir ama bu durum çok kötü. Umarım düzeltilir" diye konuştu.

‘TARİHİ ESERİMİZİ YAKANLARA HAİN DENİR’

Yusuf Gök de “Tarihi eserimizi yakanlara hain denir. Tarihi eser yakılır mı? Burası torunlarımıza kalacak bir miras. En azından restore edilmesi lazım ama suçlunun da yakalanıp cezasının verilmesi gerekiyor" dedi.

‘SOKAKTA KALANLAR ÇEŞMEYİ VE YATAKLARINI DEFALARCA YAKTI’

Sokakta kalanların yakmış olabileceğini belirten Şahin Şık ise “Sokakta kalanlar çeşmenin içine yatak koyarak uyuyorlar. İçki içip sarhoş oluyorlar ve yakmışlar. Burada sürekli rastlanan bir olay. İlk defa olan bir olay değil. Yatak koydukları için çeşmeden su içmeye giden vatandaşlar da mağdur oluyor. Buna nasıl bir çözüm bulunur bilemiyorum ama bir çözüm bulunması lazım. Defalarca yanma olayı oldu, defalarca restore edildi. Genellikle 4-5 senedir gezmeye geliyorum. Bu yıllar içinde bu olaya 4-5 kez rastladım. Sokakta kalanlar çeşmenin kenarına yatak koyuyorlar. Artık alkolün etkisi mi bilmiyorum, çeşmeyi de yataklarını da defalarca yaktılar. Sürekli bu şekilde olması kötü bir iz bırakır. İyi bir olay değil" ifadelerini kullandı.

