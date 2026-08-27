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İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirketin 25 kg altınına el konuldu

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Yasa Dışı Bahis#Altın
İstanbulda yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirketin 25 kg altınına el konuldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 18:02

İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda Dinamik Elektronik Para ile Dinamik Menkul Değerler şirketlerine ait 25.5 kg altına el konuldu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye ait 12 buçuk kilogram altının anlık karşılığının 88 milyon TL, Dinamik Menkul Değerler AŞ’ye ait 13 kilogram altının ise 91 milyon 520 bin TL olduğu tespit edildi.

İstanbulda yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirketin 25 kg altınına el konuldu

El konulan altınlarla ilgili hazırlanan ön ekspertiz raporunda, toplam 25 buçuk kilogram altının değerinin 179 milyon 520 bin TL olduğu belirlendi. Altınların kesin değerinin, İstanbul Altın Rafinerisi uzmanları tarafından yapılacak incelemenin ardından belirleneceği ve sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet Birimi’ne kayıt işlemlerinin gerçekleştirileceği öğrenildi. 

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İstanbulda yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirketin 25 kg altınına el konuldu

İstanbulda yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirketin 25 kg altınına el konuldu

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#İstanbul#Yasa Dışı Bahis#Altın

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