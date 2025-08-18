×
İstanbul'daki yan bakma kavgasında 36 yaşındaki adam bıçakla öldürüldü

#İstanbul#Cinayet#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2025 12:59

Avcılar’da sokakta karşılaşan komşular Hamit A.(62) ile Emrah Demir(36) arasında yan bakma meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hamit A., yanındaki bıçakla komşusu Emrah Demir'e saldırdı. Ağır yaralanan Demir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Hamit A. ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay saat 17.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi 612. Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta yürüyen Hamit A. ile Emrah Demir, yan bakma sebebiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hamit A., yanındaki bıçakla Emrah Demir'e saldırdı. Bıçaklanan Demir kanlar içerisinde yerde kalırken, Hamit A. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekibinin kontrolünde ağır yaralandığı anlaşılan Emrah Demir, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli Hamit A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

#İstanbul#Cinayet#Kavga

