×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'daki vahşet kamerada! Nilay'a sokak ortasında kurşun yağdırıp öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kadın Cinayeti#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2025 13:13

Kağıthane'de eski sevgilisi olduğu iddia edilen Ali K.'nın (64) sokak ortasında silahlı saldırısına uğrayan Nilay Kotan (42) hayatını kaybetti. Olayda 15 el ateş ettiği belirlenen ve aracıyla kaçan Ali K., Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Silivri'de yakalandı. Şüphelinin, 'kasten yaralama' suçundan kaydı olduğu, eşinden boşandığı ve 3 çocuğu olduğu öğrenilirken silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, saat 09.00 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işe gitmek için evden çıkan Nilay Kotan'ın önü, gönül ilişkisi olduğu iddia edilen Ali K. tarafından kesildi. Ardından silahını çeken Ali K., Kotan'a ateş açtı. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır şekilde yaralanan Kotan yere yığıldı. Saldırgan Ali K. ise geldiği araçla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Kotan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

İstanbuldaki vahşet kamerada Nilaya sokak ortasında kurşun yağdırıp öldürdü

KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI 

Haberin Devamı

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin olaydan sonra aracıyla Silivri'ye doğru kaçtığını tespit etti. Peşine düşen polis, Ali K.'yı yakaladı. Gözaltına alınan Ali K. emniyete götürüldü. Öte yandan olay yerinde yapılan incelemelerde 15 adet boş mermi kovanı bulundu. Cinayet anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. 

Gözden KaçmasınHerkesin ortasında husumetlisini vurdu Saldırı anbean kameradaHerkesin ortasında husumetlisini vurdu! Saldırı anbean kameradaHaberi görüntüle

İstanbuldaki vahşet kamerada Nilaya sokak ortasında kurşun yağdırıp öldürdü

SALDIRGAN EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASI 

Olayla ilgili yapılan incelemede Nilay Kotan'nın eşinde boşandığı, Ali K.'nın ise evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Ayrıca Ali K.'nın 'kasten yaralama' suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı. 

İstanbuldaki vahşet kamerada Nilaya sokak ortasında kurşun yağdırıp öldürdü

CİNAYET ANI KAMERADA 

Ali K.'nın 15 el ateş açarak Nilay Kotan'ı öldürdüğü olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Nilay Kotan'ın önünü kesen Ali K.'nın art arda ateş açtığı ve ardından aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı yer alıyor.

İstanbuldaki vahşet kamerada Nilaya sokak ortasında kurşun yağdırıp öldürdü

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Kadın Cinayeti#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!