İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında Merve Taşkın hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sürüyor.

Bu kapsamda, yurt dışında olduğu tespit edilen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

DAHA ÖNCE DE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz Kasım ayında da sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında fuhuşa teşvik, müstehcenlik ve suçu övmeye yönelik ifadeler nedeniyle savcılığa suç duyurusu yapılmıştı.

MÜSTEHCENLİKTEN İDDİANAME DÜZENLENMİŞTİ

Yine geçtiğimiz yıl Şubat ayında ise Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınmasının ardından "ev hapsi" kararıyla serbest bırakılmıştı. Taşkın hakkında "zincirleme şekilde müstehcenlik" suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEMİŞTİ

İddianamede, sosyal medya hesabında yapılan incelemede, Taşkın'ın kendisine ait müstehcen görüntüleri paylaştığı ve Türkiye'de yasaklanan bir sitede ürettiği pornografik içerikleri para karşılığında sattığı kaydedildi.

Taşkın, iddianamede yer alan ifadesinde, sayfanın kendisine ait olduğunu, 14 Şubat'la ilgili paylaşımı etkileşim gerçekleştirmek amacıyla yaptığını, aynı hesapta bulunan fotoğrafların suç teşkil ettiğini düşünmediğini söyledi.

Sosyal medya platformu X'teki bir hesaptan paylaşılan fotoğrafların kendisine ait olduğunu belirten Taşkın, fotoğrafları o dönem konuştuğu kişilere gönderdiğini, bunları paylaşan kişileri ve paylaşımın yapıldığı hesap sahibini tanımadığını dile getirdi.

Kendisine ait görüntülerin özel olarak gönderdiği mesajlar olduğunu ancak kime gönderdiğini hatırlamadığı ifade eden Taşkın, suçlamaları kabul etmedi.

İddianamede, görüntüleri kendisinin paylaşmadığını belirtse de kolluk araştırma tutanağı ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin müstehcen görüntü ve sözleri basın yayın yoluyla yayınlayarak "zincirleme şekilde müstehcenlik" suçunu işlediği kaydedildi.

Taşkın'ın üzerine atılı suçtan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.