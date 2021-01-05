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Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 05.01.2021 - 07:54 | Son Güncelleme:

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda hareketli dakikalar! Böyle yakalandılar

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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda hareketli dakikalar! Böyle yakalandılar
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İstanbul'un Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü ilçelerinde uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyona özel harekat ekipleri de destek verirken, 36 şüpheli gözaltına alındı. Büyükçekmece'de 5 kişinin gözaltına alındığı baskında ise hareketli dakikalar DHA kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik il genelinde operasyon yaptı. Narkotik ekipleri tarafından önceden belirlenen 38 adrese sabah saat 06.00 sıralarında eş zamanlı baskınlar yapıldı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DE DESTEK VERDİ

Baskın yapılan adreslerden biri de Büyükçekmece Atatürk Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümden dolayı boş olan 3 katlı bir bina oldu. Operasyona özel harekat polisleri de destek verirken, hassas burunlu "Gold" isimli polis köpeği de görev aldı.

İstanbuldaki uyuşturucu operasyonunda hareketli dakikalar Böyle yakalandılar

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

3 katlı binanın ikinci katına giren polis ekipleri içeride bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin yaptığı arama sırasından polis köpeği Gold, bir miktar bonzai bulurken bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Polisin adreslerdeki aramaları sürerken, gözaltına alınan 36 şüpheli ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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