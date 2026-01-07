×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 1 milyon 252 bin hap ele geçirildi! 2 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Uyuşturucu Operasyonu#Gözaltı
İstanbuldaki uyuşturucu operasyonunda 1 milyon 252 bin hap ele geçirildi 2 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2026 10:22

İstanbul'da polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Zeytinburnu ve Güngören'deki operasyonlarda 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 milyon 252 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanların tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Zeytinburnu ve Güngören’de bulunan 2 adrese ve 2 araca operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız operasyon düzenlenen adreslerde incelemelerde bulundu.

Gözden KaçmasınTrump, Venezuela ile anlaşmayı duyurdu: Maduro ve eşi, yaralandıklarını bildirdiTrump, Venezuela ile anlaşmayı duyurdu: Maduro ve eşi, yaralandıklarını bildirdiHaberi görüntüle

1 MİLYON 252 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP

Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 517 kilo 800 gram katkı maddesi, 1 milyon 800 bin adet doluma hazır boş kapsül ve ilaç kutusu, hap üretiminde kullanılan 5 makina ve 1 milyon 252 bin adet uyuşturucu etken maddeli sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Gözden KaçmasınBitliste feci ölüm Çatıdan üzerine kar kütlesi düştüBitlis'te feci ölüm! Çatıdan üzerine kar kütlesi düştüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Uyuşturucu Operasyonu#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!