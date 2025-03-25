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İstanbul'daki üst geçitte tuhaf pankart! 'Dikkat' notuyla fotoğrafını bastırıp astı, görenler şaşkına döndü

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#Pankart#Üst Geçit#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 13:09

Bahçelievler'de üst geçide asılan 'Dikkat Hasan P. dolandırıcıdır' yazılı pankart nedeniyle sürücüler ve yayalar şaşkınlık yaşadı. Üst geçidi kullanan bazı yayalar uzun uzun pankarta bakarken bazıları ise pankartın fotoğrafını çekti.

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Basın Ekspres Yolu Kuyumcukent Üst geçidine gelen bir kişi, üzerinde 'Dikkat Hasan P., bu şahıs dolandırıcıdır. Lütfen tuzağa düşmeyin' yazılı bir pankart asıp ayrıldı. Sabah saatlerinde Basın Ekspres yolunu kullanan sürücüler pankartı görünce şaşkınlık yaşadı.

İstanbuldaki üst geçitte tuhaf pankart Dikkat notuyla fotoğrafını bastırıp astı, görenler şaşkına döndü

Üst geçidi kullanan bazı yayalar da üzerinde fotoğraf da bulunan pankarta uzun uzun baktı. Bazı yayalar gülümseyerek pankartın fotoğrafını çekti.

İstanbuldaki üst geçitte tuhaf pankart Dikkat notuyla fotoğrafını bastırıp astı, görenler şaşkına döndü

'HAYATIMDA İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM'

Bir yaya gülümseyerek "Dolandırıcıymış" derken Adem Daşdemir ise, "Pankartı şimdi gördüm. Adamın alacağı vardı alamadı herhalde. Tuhaf" dedi.

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İstanbuldaki üst geçitte tuhaf pankart Dikkat notuyla fotoğrafını bastırıp astı, görenler şaşkına döndü

Üst geçidi kullanan bir başka yaya ise "Şimdi gördüm pankartı, ilginç. Alacağı olmuş olabilir. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm" dedi.

İstanbuldaki üst geçitte tuhaf pankart Dikkat notuyla fotoğrafını bastırıp astı, görenler şaşkına döndü

İstanbuldaki üst geçitte tuhaf pankart Dikkat notuyla fotoğrafını bastırıp astı, görenler şaşkına döndü

İstanbuldaki üst geçitte tuhaf pankart Dikkat notuyla fotoğrafını bastırıp astı, görenler şaşkına döndü

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#Pankart#Üst Geçit#İstanbul

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