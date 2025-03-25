İstanbul'daki üst geçitte tuhaf pankart! 'Dikkat' notuyla fotoğrafını bastırıp astı, görenler şaşkına döndü

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Basın Ekspres Yolu Kuyumcukent Üst geçidine gelen bir kişi, üzerinde 'Dikkat Hasan P., bu şahıs dolandırıcıdır. Lütfen tuzağa düşmeyin' yazılı bir pankart asıp ayrıldı. Sabah saatlerinde Basın Ekspres yolunu kullanan sürücüler pankartı görünce şaşkınlık yaşadı.

Üst geçidi kullanan bazı yayalar da üzerinde fotoğraf da bulunan pankarta uzun uzun baktı. Bazı yayalar gülümseyerek pankartın fotoğrafını çekti.

'HAYATIMDA İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM'

Bir yaya gülümseyerek "Dolandırıcıymış" derken Adem Daşdemir ise, "Pankartı şimdi gördüm. Adamın alacağı vardı alamadı herhalde. Tuhaf" dedi.

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Üst geçidi kullanan bir başka yaya ise "Şimdi gördüm pankartı, ilginç. Alacağı olmuş olabilir. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm" dedi.