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İstanbul'daki ünlü lisenin istinat duvarı çökmüştü: Bölgede önlem alındı

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#Beşiktaş#İTÜ#Meslek Lisesi
İstanbuldaki ünlü lisenin istinat duvarı çökmüştü: Bölgede önlem alındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 15:52

Beşiktaş’ta etkili olan yağmurun ardından İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin istinat duvarı sitenin bahçesine doğru çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken duvarın çöken bölümüne güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.

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İstanbul’da dünden beri etkili olan yağmur nedeniyle Etiler Zeytinoğlu Caddesi'nde bulunan Beşiktaş'taki İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin istinat duvarının bir kısmı, dün sabah saatlerinde çöktü.

İstanbuldaki ünlü lisenin istinat duvarı çökmüştü: Bölgede önlem alındı

Çökme nedeniyle duvardan kopan beton ve moloz parçaları sitenin arka bahçesine doldu. Olayda ölen ya da yaralan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından site bahçesinin ilgili bölümüne güvenlik şeridi çekildi; çöken bölüm kapatıldı. 

İstanbuldaki ünlü lisenin istinat duvarı çökmüştü: Bölgede önlem alındı

İstanbuldaki ünlü lisenin istinat duvarı çökmüştü: Bölgede önlem alındı

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#Beşiktaş#İTÜ#Meslek Lisesi

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