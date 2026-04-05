İstanbul'daki trafik kazasında polis memuru şehit oldu

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Seçkin Yalçın; 30.03.2026 günü servis aracının Kuzey Marmara Otoyolu'nda yapmış olduğu trafik kazası sonucu yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 05.04.2026 günü şehit olmuştur.

Şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.