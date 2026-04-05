İstanbul'daki trafik kazasında polis memuru şehit oldu

#İstanbul#Şehit#Trafik Kazası
İstanbuldaki trafik kazasında polis memuru şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2026 11:54

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası geçiren polis Memuru Seçkin Yalçın'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederek şehit olduğunu açıkladı.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Seçkin Yalçın; 30.03.2026 günü servis aracının Kuzey Marmara Otoyolu'nda yapmış olduğu trafik kazası sonucu yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 05.04.2026 günü şehit olmuştur.

Şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.

İstanbuldaki trafik kazasında polis memuru şehit oldu

#İstanbul#Şehit#Trafik Kazası

