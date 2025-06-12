İstanbul'da 17 yaşındaki gencin feci ölümü! 'Üzerinden iki kere geçti'

Haberin Devamı

Kaza, Ümraniye Esenkent Mahallesi Hoca Nasrettin Caddesi'nde saat 11:00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, E.A'nın (17) kullandığı 16 EFA 13 plakalı motosikletle, sola dönüş yapmak isteyen 34 UL 0295 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan E.A. kamyonetin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle polis ekipleri caddeye güvenlik şeridi çekerek trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin incelemesinin ardından motosiklet sürücüsünün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Haberin Devamı

KAMYONET ÜZERİNDEN GEÇTİ

Kazayı gören Mustafa Altundaş, "Motor yanımdan geçti. Kamyonete çarptı. Yere düşen motosiklet sürücüsünün üzerinden kamyonet 2 kere geçti. Kamyonet ileri geri yapınca çocuk hayatını kaybetti. Biz ilk nabzına baktığımızda bir dakika yaşadı ondan sonra hayatını kaybetti. Kulağından kan gelmeye başlayınca hayatını kaybettiğini gördük" dedi.