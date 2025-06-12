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İstanbul'da 17 yaşındaki gencin feci ölümü! 'Üzerinden iki kere geçti'

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#Trafik Kazası#Kaza#Ümraniye
İstanbulda 17 yaşındaki gencin feci ölümü Üzerinden iki kere geçti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 13:16

Ümraniye'de seyir halinde olan 17 yaşındaki motosikletli, kamyonetle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı.

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Kaza, Ümraniye Esenkent Mahallesi Hoca Nasrettin Caddesi'nde saat 11:00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, E.A'nın (17) kullandığı 16 EFA 13 plakalı motosikletle, sola dönüş yapmak isteyen 34 UL 0295 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan E.A. kamyonetin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbulda 17 yaşındaki gencin feci ölümü Üzerinden iki kere geçti

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Kaza nedeniyle polis ekipleri caddeye güvenlik şeridi çekerek trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin incelemesinin ardından motosiklet sürücüsünün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

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İstanbulda 17 yaşındaki gencin feci ölümü Üzerinden iki kere geçti

KAMYONET ÜZERİNDEN GEÇTİ

Kazayı gören Mustafa Altundaş, "Motor yanımdan geçti. Kamyonete çarptı. Yere düşen motosiklet sürücüsünün üzerinden kamyonet 2 kere geçti. Kamyonet ileri geri yapınca çocuk hayatını kaybetti. Biz ilk nabzına baktığımızda bir dakika yaşadı ondan sonra hayatını kaybetti. Kulağından kan gelmeye başlayınca hayatını kaybettiğini gördük" dedi.

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İstanbulda 17 yaşındaki gencin feci ölümü Üzerinden iki kere geçti

İstanbulda 17 yaşındaki gencin feci ölümü Üzerinden iki kere geçti

 

 

 

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#Trafik Kazası#Kaza#Ümraniye

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