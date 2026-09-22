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İstanbul’daki şüpheli ölümde yeni detaylar: Teyzeye mesaj, telefonda 4 dakikalık video

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#İstanbul Cinayet#Batuhan Büyükkoğlu#Aile Açıklaması
İstanbul’daki şüpheli ölümde yeni detaylar: Teyzeye mesaj, telefonda 4 dakikalık video
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2026 11:17

Şişli, Eskişehir Mahallesi'ndeki evinde odasında başından vurulmuş halde bulunan özel güvenlik görevlisi Batuhan Bıyıkoğlu'nun hayatını kaybettiği olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor. Emekli polis babanın, olayda kullanılan seri numarası silinmiş silahın kendisine ait olmadığını belirttiği olayda; gencin teyzesine veda mesajı gönderdiği, odasında not ve telefonunda video kaydı bıraktığı ortaya çıktı.

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Olay, dün saat 17.50 sıralarında Eskişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin salonunda bulunan Hanife B. (59), oğlu Batuhan Bıyıkoğlu’nun odasından silah sesi duydu. Yatak odasına giren anne, oğlunu sandalye üzerinde başından vurulmuş halde buldu. Hanife B., o sırada dışarıda olan eşi İlhami B.’ye haber verdi. "Oğlum kendini vurdu" ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı ve hayati tehlikesi bulunan Bıyıkoğlu, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Bıyıkoğlu, hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul’daki şüpheli ölümde yeni detaylar: Teyzeye mesaj, telefonda 4 dakikalık video

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ANNESİ VE BABASI POLİSE BİLGİ VERDİ

Polis ekiplerinin görüştüğü Hanife B., oğlunun 2020 yılında eşinden boşandığını ve kendileriyle birlikte yaşadığını söyledi. Oğlunun özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını ancak 2 aydır işsiz olduğunu anlatan anne, herhangi bir borcunun veya psikolojik sorununun bulunmadığını belirtti.

Baba İlhami B. ise oğlunun yaklaşık 2 yıl önce eşinden boşandığını, bu süreçte psikolojik sorunlar yaşadığını anlattı.

İstanbul’daki şüpheli ölümde yeni detaylar: Teyzeye mesaj, telefonda 4 dakikalık video

BABASI TABANCANIN KENDİSİNE AİT OLMADIĞINI SÖYLEDİ

İstanbul’da polis memuru olarak görev yaparken 2016 yılında emekli olduğu öğrenilen İlhami B., kendisine ait 3 ruhsatlı tabancasının bulunduğunu belirtti. İlhami B., olayda kullanılan seri numarası silinmiş tabancanın ise kendisine ait olmadığını söyledi. Odada bulunan tabanca, kovan ve telefon, incelenmek üzere olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi.

İstanbul’daki şüpheli ölümde yeni detaylar: Teyzeye mesaj, telefonda 4 dakikalık video

TEYZESİNE GÖNDERDİĞİ MESAJ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde Bıyıkoğlu’nun olay öncesinde WhatsApp üzerinden teyzesine, “Teyzem bize gelseniz iyi olur, babam dışarıda eve gelsin, annem evde tek benimle, anneme destek verin yalnız bırakmayın, hakkınızı helal edin.” mesajını gönderdiği belirlendi.

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Odada bulunan ve telefon şifresinin de yazılı olduğu notta ise “Telefonda bir hatıra bıraktım size, izlersiniz. Özür dilerim, affedin.” ifadelerinin yer aldığı öğrenildi. Bıyıkoğlu’nun telefonunda yapılan kontrolde yaklaşık 4 dakikalık video kaydı bulundu. Soruşturma sürüyor.

İstanbul’daki şüpheli ölümde yeni detaylar: Teyzeye mesaj, telefonda 4 dakikalık video

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#İstanbul Cinayet#Batuhan Büyükkoğlu#Aile Açıklaması

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