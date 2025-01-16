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İstanbul'daki suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlıklarına el konuldu

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#Aziz İhsan Aktaş#Suç Örgütü#İstanbul
İstanbuldaki suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme Aziz İhsan Aktaşın mal varlıklarına el konuldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 15:57

İstanbul'da, suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş ile şirketlerinin mal varlıklarına el konularak tedbir kararı getirildi. Öte yandan İstanbul Adliyesi'nde Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na getirilen şüphelilerin ifadelerini almak için 1 başsavcı vekili ile 9 savcı görevlendirildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı ileri sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 40 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında Aziz İhsan Aktaş’ın mal varlıklarına yönelik tedbir kararı uygulandı.

40 ZANLI SAVCILIKTA İFADE VERMEYE BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade işlemleri sürüyor.

İstanbuldaki suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme Aziz İhsan Aktaşın mal varlıklarına el konuldu
Aziz İhsan Aktaş

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Toplam 40 şüphelinin ifadeleri Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda alınıyor.

Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ın da bulunduğu şüphelilerin ifadelerini vermesi için 1 başsavcı vekili ile 9 savcının görevlendirildiği öğrenildi.

İstanbuldaki suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme Aziz İhsan Aktaşın mal varlıklarına el konuldu
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat

 

AHMET ÖZER'İN İFADESİ SEGBİS İLE ALINACAK

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve daha önce "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ifadesinin bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) alınacağı öğrenildi.

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#Aziz İhsan Aktaş#Suç Örgütü#İstanbul

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