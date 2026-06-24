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İstanbul’daki silahlı çatışmada 17 yaşındaki Arda öldü: 11 şüpheli tutuklandı

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#Arda Berk Aktaş#İstanbul#Ümraiye
İstanbul’daki silahlı çatışmada 17 yaşındaki Arda öldü: 11 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2026 13:09

Ümraniye'de iki grup arasında alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmada 17 yaşındaki Arda Berk Aktaş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklanırken, zanlıların yakalanmamak için güvenlik kamerası görüntülerini sildirmeye çalıştığı ve 2 şüphelinin SPA merkezinde yakalandığı ortaya çıktı.

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Ümraniye Elmalıkent Mahallesi'nde 14 Haziran'da iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen gruplardan birinin içinde bulunan Arda Berk Aktaş (17), çatışmada yaralandı. Arkadaşları tarafından hastaneye götürülen Aktaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayda 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

İstanbul’daki silahlı çatışmada 17 yaşındaki Arda öldü: 11 şüpheli tutuklandı

2 ŞÜPHELİ SPA MERKEZİNDE YAKALANDI

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Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda silahlı çatışmaya karışan şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüphelilerin, çatışmanın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini sildirmeye çalıştıkları tespit edildi.

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İstanbul’daki silahlı çatışmada 17 yaşındaki Arda öldü: 11 şüpheli tutuklandı

Bunun üzerine şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yakalanmamak için sürekli adres değiştirdikleri ve bir süre karavanda yaşadıkları belirlenen şüphelilerden 2'si, masaj yaptırmak için gittikleri SPA merkezinde gözaltına alındı. Sürdürülen operasyonlarda yakalananlarla birlikte gözaltı sayısı 13'e yükseldi. Operasyonlarda 2 ruhsatsız silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

İstanbul’daki silahlı çatışmada 17 yaşındaki Arda öldü: 11 şüpheli tutuklandı

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin önce telefonda kavga ettikleri daha sonra aralarında silahlı çatışma yaşandığı belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir şüphelinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi.

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#Arda Berk Aktaş#İstanbul#Ümraiye

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