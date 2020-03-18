İstanbul'daki semt pazarları ile ilgili önemli karar

Salgın nedeniyle bir dizi tedbir aldıklarını, bu tedbirlerden bazılarının uygulama konduğunu anlatan İmamoğlu, İstanbul’da 462 semt pazarı kurulduğunu, İstanbul’un gıda ihtiyacının yüzde 80’inin bu pazarlardan karşılandığını söyledi.

Semt pazarlarıyla ilgili yetkinin ilçe belediyelerinde olduğunu vurgulayan İmamoğlu, ilçe belediyeleriyle yaptıkları toplantı ve görüşmelerde, korona salgınıyla ilgili olarak pazarlarda neler yapabileceklerini değerlendirdiklerini söyledi. Görüşmeler sonunda semt pazarlarında sadece gıda ürünlerinin satılması yönünde tavsiye kararı aldıklarını belirten Ekrem İmamoğlu, Pazar yerlerinin dezenfekte edilmesi, pazarcıların eldiven ve maske takması, pazar yeri girişlerine dezenfekte sıvıları konulmasını görüştüklerini anlattı.

İBB’nin, ihaleler hariç, encümen toplantıları dahil bir çok toplantıyı iptal ettiklerini, toplantıların telekonferans şeklinde yapılmasını kararlaştırdıklarını da açıklayan İmamoğlu, zorunlu olmayan izinlerin iptal edildiğini söyledi. Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un gelecekte ürün sıkıntısı yaşamaması için de ek tedbirler aldıklarını anlattı.

"30 BİN ÜNİVERSİTELİYE 3200 TL BURS"

İmamoğlu daha sonra ise Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:

Tüm sağlık çalışanlarına bu süreçte toplu taşıma ve İSPARK ücretsiz olacak

Borcu nedeniyle suyu kesilmiş 50 bin hane ve işyerinin suyu açılacak

Abonman kartlarının kullanım süresi 31 Mart’tan 30 Nisan'a uzatıldı

31 Mart’ta 30 bin üniversiteliye 3200 TL burs yatacak