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İstanbul ve Kocaeli'deki sel felaketinden acı haberler! 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Güncelleme Tarihi:

#Murat Babajanov#Ayazağa#Sel
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2026 13:30

İstanbul Ayazağa'da yaşanan sel felaketinde kayıp olarak aranan Türkmenistan uyruklu Murat Babajanov'un cansız bedenine Haliç'te ulaşıldı. Öte yandan Kocaeli Gebze'de araç içinde sele kapılarak sürüklenen ve kayıp olarak aranan 2 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı.

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Selde kaybolan Türkmenistan uyruklu Murat Babajanov'u arama çalışmaları bugün de sürüyordu. Çalışmaları takip eden Babajanov'un arkadaşı Artur Seydullayev, "Yağmurun ilk gününde saat 18.50'de ortadan kayboldu. O günden beri haber bekliyoruz. En son arkadaşımızla telefonda konuşarak gitti. Nerede olduğu bilinmiyor" demişti.

Seydullayev, "Yağmurun ilk gününde saat 18.50'de ortadan kayboldu. O günden beri haber bekliyoruz. En son arkadaşımızla telefonla konuştu. Nerede olduğu bilinmiyor. Sel geldiğinde yıkılmış, gitmiş. Kimse görmedi, kimsenin de haberi yok. Burada olduğu bilgisi gelmedi ama en son sinyal Ayazağa Meydanı'ndan alındı. Şu an buraya geldi diye tahmin ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı. 

İstanbul ve Kocaelideki sel felaketinden acı haberler 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

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ACI HABER GELDİ!

Ayazağa'da sel felaketi sonrası kaybolan 3 şahsın arama çalışmalarında acı haber geldi. Haliç kıyısında arama çalışması yapan ekipler, Türkmenistan uyruklu 30 yaşındaki Murat Babajanov'un cansız bedenine ulaştı. 

İstanbul ve Kocaelideki sel felaketinden acı haberler 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İSTANBUL'DA KAYIP 2 KİŞİ ARANIYOR

Babajanov'un cansız bedeni Deniz polisi ve polis helikopterinin koordineli çalışması sonucu, Haliç Altınboynuz Tesisleri civarında bulundu. Cenazenin ekiplerin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacağı öğrenildi. Kayıp 2 şahıs için arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul ve Kocaelideki sel felaketinden acı haberler 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

 

DEREYE DÜŞTÜELR

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kadıllı Mahallesi Yediyer Caddesi yanındaki derede meydana geldi. Kadıllı Mahallesi’ndeki yazlıktan İstanbul’daki evlerine dönmek üzere yola çıkan Mustafa Deniz Ertaş yönetimindeki 34 HER 50 plakalı cip, dereye düştü.

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İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK), Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAKTİM), sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İstanbul ve Kocaelideki sel felaketinden acı haberler 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

1 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Sürücü Mustafa Deniz Ertaş’ın, aracın camını kırarak araçtaki 2 arkadaşıyla birlikte dışarı çıktıklarını, kendisinin kıyıda bir ağacın dalına tutunarak kurtulduğunu söylediği öğrenildi. Ertaş, araçtan çıktıktan sonra Doğan Arslan ve Fatih Demirtaş’ı bir daha görmediğini belirtti. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında kayıp kişilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Bulunan kişinin kimliği açıklanmazken, diğer kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. 

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#Murat Babajanov#Ayazağa#Sel

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