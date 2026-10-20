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İstanbul'daki sel felaketinde kaybolan Ahmet Derin'in cansız bedeni bulundu

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#Sel Felaketi#Ahmet Derin#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 11:59

İstanbul'daki sel felaketinde kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin'in cansız bedeni Haliç'te bulundu. Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

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İstanbul'da etkili olan yağışın ardından selde kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin'in cansız bedenine ulaşıldı. Derin'in cesedi, ekiplerin çalışmaları sonucunda saat 11.00 sıralarında Haliç'te bulunan Altın Boynuz Sosyal Tesisleri açıklarında bulundu.

CAN KAYBI 7'YE YÜKSELDİ

Sağanağın ardından meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselirken Derin'in cansız bedeninin bulunmasıyla arama kurtarma çalışmalarına son verildi.

İstanbuldaki sel felaketinde kaybolan Ahmet Derinin cansız bedeni bulundu

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde meydana gelen sel sonrasında başlayan arama kurtarma çalışmaları kapsamında; 20.10.2026 Salı günü saat 11.00 sıralarında Eyüpsultan İlçesi Altın Boynuz Sosyal Tesisleri açıklarında bir insan bedenine ulaşılmıştır. Yapılan incelemede cesedin, sel nedeniyle kaybolan Ahmet Derin’e ait olduğu tespit edilmiştir. Meydana gelen afette hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükselmiş olup, arama - kurtarma çalışmalarına kayıp şahıs kalmadığı için son verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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