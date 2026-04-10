İstanbul’daki saldırı... 2 gün keşif yapmışlar

Haberin Devamı

Beşiktaş Levent’te, 7 Nisan 2026’da öğle saatlerinde İsrail Konsolosluğu’nun da bulunduğu plazanın önüne gelen 3 saldırgan, İzmit’ten kiraladıkları otomobilden inerek polis noktasına saldırmıştı. Otomobilden taktik üniformalar ve sırt çantalarıyla inerek bagajdan çıkardıkları özel mekanizmalı uzun namlulu silahlarla polislere ateş açan saldırganlar, 2 polisi yaralamıştı. 20 dakika süren çatışmada, saldırganlardan Yunus Emre Sarban (32) ölü, Onur Çelik ve Enes Çelik ise yaralı olarak ele geçirilmişti. Terör saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, dün 3 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla toplam gözaltı sayısı 15’e yükseldi.