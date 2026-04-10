×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul’daki saldırı... 2 gün keşif yapmışlar

Güncelleme Tarihi:

Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2026 07:00

İstanbul Beşiktaş’ta, İsrail Konsolosluğu’nun da bulunduğu plazanın önünde ateş açan teröristlerin, 1 ve 2 Nisan 2026’da keşif yaptıkları ve 5 gün sonra saldırıyı gerçekleştirdikleri görüntüler ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Beşiktaş Levent’te, 7 Nisan 2026’da öğle saatlerinde İsrail Konsolosluğu’nun da bulunduğu plazanın önüne gelen 3 saldırgan, İzmit’ten kiraladıkları otomobilden inerek polis noktasına saldırmıştı. Otomobilden taktik üniformalar ve sırt çantalarıyla inerek bagajdan çıkardıkları özel mekanizmalı uzun namlulu silahlarla polislere ateş açan saldırganlar, 2 polisi yaralamıştı. 20 dakika süren çatışmada, saldırganlardan Yunus Emre Sarban (32) ölü, Onur Çelik ve Enes Çelik ise yaralı olarak ele geçirilmişti. Terör saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, dün 3 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla toplam gözaltı sayısı 15’e yükseldi.

