MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'daki sakinlik havadan görüntülendi
GeriGündem İstanbul'daki sakinlik havadan görüntülendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Zeki GÜNAL / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 24.04.2020 - 14:54,Son Güncelleme:

İstanbul'daki sakinlik havadan görüntülendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul'daki sakinlik havadan görüntülendi
Abone Olgoogle-news

Corona virüssalgını nedeniyle alınan dört günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle İstanbul'un meydanları boş kaldı. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Eminönü ve Karaköy'deki sakinlik havadan görüntülendi.

İstanbul'un da aralarında bulunduğu büyükşehirler ve Zonguldak'ta koronavirüs salgını nedeniyle dört günlük sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Yasağın ikinci gününde İstanbul'un tarihi meydanları ve sokaklarındaki sakinlik göze çarptı. İnsan kalabalığının çok yoğun olduğu Eminönü Meydanı, Karaköy, onlarca balıkçının sıra sıra dizildiği Galata ve Unkapanı Köprüsü ile her gün binlerce kişinin geçtiği Taksim Meydanı'yla İstiklal Caddesi havadan görüntülendi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle