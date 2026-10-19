İstanbul'daki sağanak sonrası barajlar son 10 yılın en yüksek seviyesinde

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İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz yönde etkilerken İstanbul barajlarındaki su seviyelerinin yükselmesini sağladı. İSKİ verilerine göre 5 gün önce yüzde 38 olarak ölçülen doluluk oranı yoğun ve aralıksız yağışların ardından hızla yükselerek yüzde 53,54’e kadar çıktı.

BARAJ DOLULUK ORANI SON 10 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI

Bu değer Ekim ayı içinde yapılan ölçümler arasında son 10 yılın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında doluluk oranı yüzde 24,13, 2024 yılında yüzde 33,94, 2023 yılında ise yüzde 21,01 olarak kayıtlara geçmişti.

ALİBEYKÖY BARAJI'NDA DOLULUK YÜZDE 76,6’YA YÜKSELDİ

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İstanbul’da etkili olan yoğun yağışlar Alibeyköy Barajı'nda kısa sürede su seviyesini yükseltti. Alibeyköy Baraj Gölü havzasında yüzde 34’lü seviyelerde ölçülen değerler yoğun yağışların ardından hızla artarak bugün itibariyle yüzde 76,6’ya kadar yükseldi. Baraj gölünün çevresinde kuruyan alanlar tekrar suyla doldu. Alibeyköy Barajı'ndaki hızlı artışın Ekim aylarında yapılan ölçümler incelediğinde son 10 yılın en yüksek değeri olduğu belirtildi. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 13,29 ölçülmüştü. 2024 yılında aynı tarihlerde doluluk oranı yüzde 6,62, 2023 yılında 23,31, 2022 yılında ise yüzde 29,58 olarak ölçülmüştü.

İstanbul’un en dolu barajı yüzde 88,53 doluluk oranıyla Darlık Baraj Gölü havzası oldu. İstanbul’un kuzeyinde bulunan Kazandere ve Papuçdere Barajlarında ise su seviyeleri istenilenin çok altında kaldı. Kazandere Baraj Gölü yüzde 8,08, Kazandere Barajı yüzde 3,76 doluluk oranına sahip.

İSTANBUL’UN BARAJLARININ GÜNCEL DOLULUK ORANLARI

Ömerli yüzde 77,39

Darlık yüzde 88,53

Elmalı yüzde 79,97

Terkos yüzde 36,98

Alibeyköy yüzde 76,6

Büyükçekmece yüzde 30,35

Sazlıdere yüzde 31,95

Istrancalar yüzde 61,73

Kazandere yüzde 8,08

Papuçdere yüzde 3,76