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İstanbul'da sokaktan geçen araç restorandakileri korkuttu! | 'Anladıktan sonra herkes kendi haline güldü'

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#İstanbul#Esenyurt#Restoran
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 10:39

Esenyurt’ta bir restoranda oturan vatandaşlar, sokaktan geçen bir aracın yüksek sesle çaldığı müziğin neden olduğu titreşimi deprem sandı. Korkuyla sokağa dökülen vatandaşların o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 15 Mayıs Perşembe günü Esenyurt ilçesi Osman Gazi Mahallesi’nde yaşandı. Akşam saatlerinde bir restoranda yemek yiyen vatandaşlar, aniden hissettikleri titreşimleri deprem zannederek paniğe kapıldı. Neye uğradığını şaşıran vatandaşlar, korkuyla kendilerini dışarıya atarken gerçek bambaşka çıktı. Vatandaşların deprem sandığı hadisenin asıl nedeninin, sokaktan geçen bir otomobilin yüksek sesle çaldığı müzik olduğu ortaya çıktı. Deprem olmadığını anlayan vatandaşlar derin bir soluk alırken restorandan korkuyla kaçtıkları o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, restoranda yemek yiyen vatandaşların bir anda masalardan kalkıp dışarıya doğru koşturduğu anlar yer aldı.

İstanbulda sokaktan geçen araç restorandakileri korkuttu | Anladıktan sonra herkes kendi haline güldü

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"GERÇEĞİ ANLADIKTAN SONRA KOMİK BİR DURUM OLDU BİZİM İÇİN"

İşletme sahibi Ayhan Acar yaşanan o anlarla ilgili, "Ben o gün servisteydim. Buradan bir tane ses sistemi olan bir araba geçti. Ben aslında anladım ama arkadaşlar deprem oluyor zannederek kaçmaya başladı. Bir anda burada bir panik yaşandı. Baktım herkes kaçmaya başladı ama gerçeği anladıktan sonra komik bir durum oldu bizim için" diye konuştu.

İstanbulda sokaktan geçen araç restorandakileri korkuttu | Anladıktan sonra herkes kendi haline güldü

"OTURURKEN BİRDEN BİRE BİR GÜRÜLTÜ KOPTU"

Müşterilerinin bass sesiyle deprem paniği yaşadığını ifade eden Leyla Uçar Acar ise, "Otururken birden bire bir gürültü koptu. Biz fark ettik ama müşteriler, tabi herkeste deprem paniği olduğu için insanlarda kaçmaya başladılar. İnsanlar durumu fark edene kadar deprem korkusu yaşadılar. Baya gerçekten deprem gibiydi ama biz araçları gördüğümüz için deprem olmadığını anladık. Ama müşterilerin anlaması biraz zaman aldı. Anladıktan sonra herkes kendi haline güldü sonrası çok eğlenceli oldu" dedi.

İstanbulda sokaktan geçen araç restorandakileri korkuttu | Anladıktan sonra herkes kendi haline güldü

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#İstanbul#Esenyurt#Restoran

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