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Taksim'deki patlamada yaralanan Sadettin Çevik o anları anlattı

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#İstiklal Caddesi#Taksim#Terör
Taksimdeki patlamada yaralanan Sadettin Çevik o anları anlattı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 12:14

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yaralanan Kütahya’nın Hisarcık ilçesi nüfusuna kayıtlı Sadettin Çevik, patlama anını anlatarak, "O an şoka girdim ve kendimi bir iş yerine attım” dedi. Terör saldırısında yaralanan Çevik ayrıca İçişleri Bakanı Soylu'nun kendisini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirtti.

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Kütahya"nın Hisarcık ilçesinden yaklaşık 2 ay önce İstanbul'a giden, Kayaşehir’deki bir inşaatta çalışmaya başlayan inşaat işçisi 2 çocuk babası Sadettin Çevik, izinli olduğu 13 Kasım pazar günü arkadaşlarıyla birlikte gezmek için İstiklal Caddesi'ne gitti. Çevik, 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı terör saldırısında yaralandı. Ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çevik, tedavisinin ardından taburcu edildi.

BAKAN SOYLU HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyaret ettiği Sadettin Çevik, yaşadığı anları telefonla kendisine ulaşan DHA muhabirine anlattı. Patlamanın şiddetiyle sağ kulak zarında zedelenme meydana geldiğini söyleyen Çevik, "Pazar günü Taksim'e arkadaşlarla gezmeye gitmiştim. Arkadaşlarımdan ayrıldıktan sonra yaklaşık 20 metre arkamda büyük bir patlama oldu. Her yer cam ve çerçeve kırıklarıyla doluydu. O an şok geçirdim ve kendimi bir iş yerine attım. Daha sonra Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındım. Doktor, patlamanın şiddetiyle sağ kulak zarımda zedelenme olduğunu ve zamanla geçeceğini söyledi. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, hastanede beni ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Bana nereli olduğumu sordu. Kendisinden Allah razı olsun. Patlamada ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

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Taksimdeki patlamada yaralanan Sadettin Çevik o anları anlattı


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#İstiklal Caddesi#Taksim#Terör

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