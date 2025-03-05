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İstanbul'daki parkta 'pes' dedirten görüntü: Üç ay sonra tekrar zarar verdiler

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#İstanbul#Avcılar#Aşık Veysel
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 10:14

Halk ozanı Aşık Veysel'in (Veysel Şatıroğlu) Avcılar'daki bir parkta bulunan heykeli, üç ay aradan sonra kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırılarak zarar verildi.

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Avcılar, Merkez Mahallesi'nde Türk sanat ve edebiyatına damgasını vuran 10 isim adına yaklaşık 10 yıl önce yaptırılan Erol Mumcu Kültür Sanat Parkı'nda Aşık Veysel'e de yer verilmişti. Sivas'ın Şarkışla İlçesi'nde 1894-1973 yılları arasında yaşayan Türk Halk ozanı ve şair Aşık Veysel'in elindeki sazı ile canlandırılan heykelin sap kısmı geçen hafta kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırıldı.

İstanbuldaki parkta pes dedirten görüntü: Üç ay sonra tekrar zarar verdiler

10 YILDA ÜÇÜNCÜ KEZ KIRDILAR

2024 Aralık ayı sonlarında kırılan ve Avcılar Belediyesi tarafından Amasya'dan getirilen usta Yusuf Biçer tarafından onarılan saza tekrar zarar verilince çevre esnafı belediye ekiplerine haber verildi. Fiber glass malzemeden yapılan sazın sapının yeniden onarılması için Park ve Bahçeler Müdürü Emre Remzi Gürşen, çalışma başlattı. Aşık Veysel'in aynı heykeline yaptırıldığı yıl da açılıştan kısa süre sonra yine benzer biçimde zarar verilmişti. 

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İstanbuldaki parkta pes dedirten görüntü: Üç ay sonra tekrar zarar verdiler

İstanbuldaki parkta pes dedirten görüntü: Üç ay sonra tekrar zarar verdiler

 

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#İstanbul#Avcılar#Aşık Veysel

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