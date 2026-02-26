×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'daki özel üniversitede dehşet: Ödev yüzünden arkadaşını göğsünden bıçakladı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Üniversite#Dönem Ödevi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2026 10:08

Beyoğlu’nda özel üniversitede öğrenim gören 3'üncü sınıf öğrencisi Serhan M. (21) ile aynı fakültede öğrenci olan Ferhat D. (25) arasında iddiaya göre dönem ödevi nedeniyle tartışma çıktı. Ferhat D., yangın merdivenine çağırdığı Serhan M.’yi göğsünden 3 kez bıçakladı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Serhan M. tedavi altına alındı. Olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanan şüpheli Ferhat D. ise tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, 24 Şubat Salı günü saat 17.20 sıralarında Örnektepe Mahallesi’nde bulunan özel üniversitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eczacılık Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Serhan M. ile aynı fakültede öğrenci olan Ferhat D. arasında iddiaya göre dönem ödevi nedeniyle anlaşmazlık çıktı. İki öğrencisi arasında başlayan tartışma sonrası Ferhat D., Serhan M.’yi yangın merdivenine çağırdı. Burada çıkan kavgada Ferhat D., Serhan M.’yi göğsünden 3 kez bıçakladı.

İstanbuldaki özel üniversitede dehşet: Ödev yüzünden arkadaşını göğsünden bıçakladı

YANGIN MERDİVENİNDE BIÇAKLADI

Olayın ardından Serhan M. ağır yaralanırken, Ferhat D. ise üniversiteden kaçtı. Öğrencilerin ihbarı üzerine üniversiteye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Serhan M.' yi ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan öğrencinin durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınKafede masa ve sandalyelerle birbirlerine girdiler Aralarında para toplayıp masrafı ödediler Kafede masa ve sandalyelerle birbirlerine girdiler! Aralarında para toplayıp masrafı ödedilerHaberi görüntüle

İstanbuldaki özel üniversitede dehşet: Ödev yüzünden arkadaşını göğsünden bıçakladı

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Diğer yandan olayla ilgili inceleme başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, üniversitedeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı; görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalarda Ferhat D., Hasköy Piripaşa Mahallesi’nde olayda kullandığı bıçakla yakalandı.

İstanbuldaki özel üniversitede dehşet: Ödev yüzünden arkadaşını göğsünden bıçakladı

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Ferhat D., emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınarak hakkında adli işlem başlatılan Ferhat D. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ferhat D., 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ferhat D.’nin poliste daha önceden 1 suç kaydı olduğu da öğrenildi.

İstanbuldaki özel üniversitede dehşet: Ödev yüzünden arkadaşını göğsünden bıçakladı

İstanbuldaki özel üniversitede dehşet: Ödev yüzünden arkadaşını göğsünden bıçakladı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Üniversite#Dönem Ödevi

BAKMADAN GEÇME!