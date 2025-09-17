İstanbul'daki özel okulda tepki çeken karar: Üst sınıfa geçen öğrencisinin kaydını yapmadı

Haberin Devamı

Y.M. Beşiktaş'ta bulunan M. Okulları'nda ilkokulu bitirdikten sonra ortaokul kaydı için ailesi okula başvurdu fakat okul yönetimi, "yapımız, şartlarımız uygun değil" gerekçesiyle öğrencinin kaydının yapılamayacağını belirtti.

Bunun üzerine aile konuyu hem Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne hem de mahkemeye taşıdı. Ailenin okula defalarca kayıt için gitmesine rağmen öğrencinin kaydı henüz gerçekleşmedi.

Beşiktaş Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu çocuğun kendi okuluna ve kendi sınıfına yerleştirmesine karar verirken, mahkeme süreci ise devam ediyor.

Aile ve avukat AA muhabirine süreci anlatırken, okul yönetimi iddialarla ilgili sorular yanıt vermedi.

RAM RAPORUNA RAĞMEN OKUL ÖĞRENCİNİN KAYDINI YAPMIYOR

Anne Y.K.M oğlunun dikkat DEHB tanısının çok erken yaşlarda alındığını ve gereken tüm tedavi ve özel eğitim süreçlerinin eksiksiz yerine getirildiğini söyledi.

İlkokul için M. Okulları'na kayıt yaptırdıklarını anlatan Y.K.M, "Şahane bir ilkokul öğretmenine ve çok iyi bir ortama düştü benim oğlum. Çok şanslıydı. Anaokulunu ve ilkokulu başladığı okulda tamamladı. Öğretmeninin okulda sınıfta yarattığı iklim arkadaşları tarafında oğlumun olduğu gibi kabul edilmesini sağladı. Çok şükür ki ilkokulda çok iyi bir ortam yakalayabildi. Dediğim gibi zorlukları zamanla azalarak belli bir seviyeye geldi. Tabii ki bitmedi. Bu birçok insanın düşündüğü gibi böyle birkaç senede bitecek bir şey değil. Uzun bir süreç. Biz önümüzdeki şeylerin farkındayız ama gereken her türlü desteği vermek için de ailesi olarak zaten buradayız." diye konuştu.

Y.K.M, ortaokula devam için başvuruda bulunduklarında beklenmedik bir cevap aldıklarını ve çok üzüldüklerini söyledi.

Gerekçe olmadan oğlu Y.M'nin ortaokul kaydının yapılmayacağının iletildiğini söyleyen Y.K.M, "Okul yönetimi çocuğumun ortaokula devamının uygun olmadığını bize iletti. 4. sınıftan 5. sınıfa aşamasında yaşadığımız bu zorluktan dolayı, bize daha küçük bir okul bakmamızı önerdiler. Evet dikkat eksikliği var, ilaç kullanımı var. Yapımız, şartlarımız buna uygun değil dendi. Çocuğumuzun kendi alıştığı yuvada arkadaşların arasında kabul gördüğü ortamda devamını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Y.K.M, okulun kayıt yapmamak konusunda kararlı olduğunu gördükten sonra durumu resmi makamlara taşımaya karar verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Rehberlik Araştırma Merkezi'ne başvurarak RAM raporu aldık. Gelişimsel olarak kendi yaşıtlarıyla devam edecek bilişsel seviyede olduğu için kaynaştırma öğrencisi olarak kendi okuluna yerleştirildi. Buna rağmen okulumuz ortaokula devam etmesini uygun bulmadıklarını söyledi. Arkadaşları onu hiçbir zaman dışlamadı, farklılaştırmadı. Oğlumun okulda devamıyla ilgili velilerden ve arkadaşlarından tüm desteği alıyor olmamıza rağmen o manevi desteği hissetmemize rağmen aynı şeyi okuldan göremedik."

ÇOCUĞUN OKULA ALINMAMASI KANUNLARA AYKIRI

Avukat Cansu Korkmaz da okulun kararının hiçbir hukuki dayanağının olmadığını ve kaydı yapmak zorunda olduğunu söyledi.

Y.M'nin okula kaydıyla ilgili gerekli resmi kararların verildiğine dikkati çeken Korkmaz, "Aile Rehberlik Araştırma Merkezi'nden eğitsel değerlendirme ve tanılama aldılar. Buna ek olarak İlçe Milli Eğitim Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu da çocuğu kendi okuluna ve kendi sınıfına yerleştirme kararı verdi. Fakat kayıt sürecinde okula devamı için okul tarafından bir adım atılmadı. Biz de konuyu mahkemeye taşıdık." diye konuştu.

Korkmaz, yönetmeliklerin çok açık olduğunu belirterek, "Çocuk şu anda okula gidemiyor. Bu tamamıyla çocuğu bulunduğu eğitim ortamından ayrıştırmadır. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre çocuğun ana eğitim ortamı kendi sınıfıdır. Bu işlemin yapılmasının geciktirilmesi çocuğun üstün yarar ilkesine aykırı olduğu gibi idari ve ceza hukuku açısından da suçtur. Bu sebeple biz derhal aslında çocuğun eğitim ortamından koparılmadan yerleştirilmesini, kayıt işlemlerinin yapılmasını istiyoruz ve bu olayı da artık arkamızda bırakmak istiyoruz ki bir an önce çocuk okuluna başlasın, akranlarıyla kaynaşsın, bütünleşsin."ifadelerini kullandı.