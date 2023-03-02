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İstanbul'daki oyuncak tabancalı banka soygunu kamerada! Polis memuru peşinden koşup yakaladı

Güncelleme Tarihi:

#Banka Soygunu#İstanbul#Çekmeköy
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 11:43

Çekmeköy'de bir banka şubesine giren silahlı şüpheli, poşete 131 bin 920 lira ve bin 300 Euro doldurarak kaçmaya çalıştı. Müşteri olarak bankada bulunan bir polis memuru tarafından 500 metrelik kovalama sonucu yakalanan şüphelinin silahının oyuncak olduğu ortaya çıktı. Soygun anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Sultançiftliği Mahallesi, Turgut Özal Caddesi'nde bulunan bir banka şubesine 28 Şubat Salı günü silahlı bir kişi girdi. Şüpheli, önce güvenlik görevlisi C.O.L.'yi (43) etkisiz hale getirdi. Daha sonra elindeki poşetle bankoya yönelerek, çalışanlardan poşeti parayla doldurmalarını istedi. Aynı anlarda eşi ve çocuğu ile hesap açtırmak için bankada bulunan Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru M.S. (30), kaçan şüpheliye müdahale etti. Polis, şüpheli kaçarken havaya ateş açarak 'dur' ihtarında bulundu. Polis ve şüpheli arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Polis, şüpheliyi 500 metre sonra yakaladı. Banka güvenlik görevlisinin de yardımıyla, suçluyu etkisiz hale getirdi. Olay yerine kısa sürede polis ekipleri geldi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bankadan çalınan 131 bin 920 lira, bin 300 Euro ele geçirildi.

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İstanbuldaki oyuncak tabancalı banka soygunu kamerada Polis memuru peşinden koşup yakaladı

OYUNCAK TABANCA ÇIKTI

Gasp Büro Amirliğine getirilen şüpheli Muhammet D. (49)'nin daha önceden suç kaydı olmadığı tespit edilirken, olayda kullandığı silahın ise boncuk atan oyuncak tabanca olduğu belirlendi.

İstanbuldaki oyuncak tabancalı banka soygunu kamerada Polis memuru peşinden koşup yakaladı

SOYGUN ANI VE SONRASINDA YAŞANANLARI KAMERADA

Banka soygunu ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin içeri girerek güvenlik görevlisini tehdit ettiği, ardından bankoya yöneldiği görüldü. Şüphelinin getirdiği poşetin parayla doldurulması, ardından hızla dışarı çıktığı ve dışarda kovalamaca sonucu yakalandığı anlar görüntülerde yer aldı.

İstanbuldaki oyuncak tabancalı banka soygunu kamerada Polis memuru peşinden koşup yakaladı

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbuldaki oyuncak tabancalı banka soygunu kamerada Polis memuru peşinden koşup yakaladı

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#Banka Soygunu#İstanbul#Çekmeköy

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