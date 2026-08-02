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İstanbul'daki otomobil bayinde şok görüntü! 12 adet sıfır araçta hasar oluştu: Zarar 30 milyon lira

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Otomobil Bayii#Hasar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2026 09:31

Kağıthane’de bir binanın duvarı, yan tarafta bulunan otomobil bayiine ait araçların bulunduğu açık otoparka doğru çöktü. Olayda otoparkta bulunan 12 sıfır kilometre araçta hasar meydana geldi. Olayın ardından emniyete giden bayi müdürü Hüseyin Ü. (46), zararın yaklaşık 30 milyon lira olduğunu belirterek şikayetçi oldu.

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Olay, 30 Temmuz Perşembe günü öğle saatlerinde Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil bayiinin stoktaki sıfır kilometre araçlarının bulunduğu açık otoparkın yanındaki binanın duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Duvarın parçaları otoparkta bulunan araçların üzerine düştü.

İstanbuldaki otomobil bayinde şok görüntü 12 adet sıfır araçta hasar oluştu: Zarar 30 milyon lira

12 SIFIR ARAÇTA HASAR OLUŞTU

Çökme sonucu otoparkta bulunan 12 sıfır kilometre araçta hasar meydana geldi. Otomobil bayiinin müdürü Hüseyin Ü., olayın ardından Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği’ne giderek şikayette bulundu.

İstanbuldaki otomobil bayinde şok görüntü 12 adet sıfır araçta hasar oluştu: Zarar 30 milyon lira

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Hüseyin Ü., şikayetinde araçlarda oluşan toplam zararın yaklaşık 30 milyon lira olduğunu belirtti. Şikayet üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, duvarın çökme nedeninin yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkması bekleniyor. 

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İstanbuldaki otomobil bayinde şok görüntü 12 adet sıfır araçta hasar oluştu: Zarar 30 milyon lira

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#İstanbul#Otomobil Bayii#Hasar

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