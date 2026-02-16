İstanbul'daki oto sanayi sitesinde silahlı dükkan baskını! Kocasına siper olan kadın: Aldatıyorsa beni aldatıyor

Haberin Devamı

Olay, 14 Şubat Cumartesi günü saat 10.15 sıralarında Sarıyer Maslak Atatürk Oto Sanayi’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1993 yılında Fevzi Ş., kuzeni Ergin B. (56) ile birlikte oto cam şirketi kurdu. Fevzi Ş., o yıllarda 14 yaşında olan Faruk D.’yi de yanına çırak olarak işe aldı.

2006 yılında Fevzi Ş., yanında çalışan Faruk Derici’yi iş yerine ortak etti. 2017 yılında ise Fevzi Ş. ile Faruk D.’nin arası hırsızlık malını satın aldığı gerekçesiyle bozuldu. Bu olay nedeniyle Fevzi Ş., dükkandaki haklarını kuzeni Ergin B.’ye devretti. Fevzi Ş., 2019 yılında Faruk Derici ve Ergin B.’den payını alarak iş yerinden tamamen ayrıldı. Bu sırada işlediği bir suçtan cezaevine giren Fevzi Ş. ise, eşinden ayrıldı.

SİLAHLA TEHDİT EDİP SOYUNDU

Psikolojik tedavi görmeye başlayan Fevzi Ş., yaklaşık 6 ay önce oto sanayi de bir iş yeri açtı. Bu durumu öğrenen Faruk Derici ve Ergin B., iddiaya göre Fevzi Ş.’nin müşterileriyle ve iş yaptığı esnaflarla arasını bozdu. Hakkında kötü konuşulduğunu öğrenen Fevzi Ş., durumdan sorumlu tuttuğu Faruk Derici ve Ergin B. hakkında mesajlaşma uygulaması üzerinden küfür içerikli bir görüntü paylaştı. Görüntüyü izleyen Faruk Derici, Fevzi Ş.’yi arayarak iddiaya göre küfür ve hakaret etti. Bunun üzerine Fevzi Ş., kurusıkı tabancasını da yanına alarak aracıyla Derici’nin iş yerine gitti. Silahı çeken Fevzi Ş., iş yerindekileri tehdit etmeye başladı.

SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Bu sırada Faruk Derici’nin eşi Serpil Derici, Fevzi Ş.’ye müdahale etti. Vatandaşların da araya girmesi sonrasında üstünü çıkaran Fevzi Ş., yarı çıplak aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Kısa bir süre sonra silahsız geri gelen Fevzi Ş. tehditlerini sürdürdü. Tekrar aracıyla olay yerinden ayrılan Fevzi Ş., bu kez dükkanına gitti. Derici‘nin şikayeti üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin iş yerinde olduğunu tespit etti. Dükkanında yakalanan Fevzi Ş., çöpe attığı kurusıkı tabancayla birlikte emniyete götürüldü.

TUTUKLANDI

İfadesi alınan ve hakkında adli işlem başlatılan Fevzi Ş., ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Fevzi Ş., 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Tehdit-hakaret' ve 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fevzi Ş.’nin poliste 4 suç kaydı olduğu öğrenildi.

'MÜŞTERİLERLE VE ESNAFLA ARAMI BOZDULAR'

Fevzi Ş. ifadesinde, "Ergin B. ve Faruk Derici iş yaptığım müşteriler ve esnafla aramı bozdular. Benim iş yaptığım müşterilerimi bulup aleyhimde konuşmalar yaptılar. Dün gece kafama takıldığı için alkollüyken bu şahıslar hakkında küfür içerikli video paylaştım. Faruk Derici beni aradığında ise, 'Sen kimsin' dedim. Faruk Derici de, 'Kocanım ben senin. Sen karına sahip çıkamadın, şimdi başkalarıyla' diyerek bana hakaret etti. Bende 'Neredesin sen' dedim. Faruk bana 'Gel dükkandayım' dedi. Ben de Faruk Derici’nin dükkanına gittim. Dükkanın kapısını açarak 'Neredesin gel' deyince Faruk Derici elinde sert bir cisimle yanıma doğru gelmeye başladı. Karısı Serpil Derici araya girdi. Beni itti ve o esnada tırnağıyla burnumu çizdi. Ben de koşarak arabaya gittim ve kurusıkı tabancamı alarak havaya doğrulttum. O esnada orada bulunanlar araya girdi. Çevrede bulunan esnaf beni oradan uzaklaştırınca dükkanıma döndüm. Faruk Derici bana, kızlarıma ve eski eşime hakaret ettiği için bu olay yaşandı. Kendimi kaybettiğimden böyle olaylar oldu" dedi.

'KORKU HİSSETMEDİM AİLEM SÖZ KONUSUYDU'

Serpil Derici, "İlk önce ben yukarıda ofisimdeydim. Bir gürültüyle aşağı indim 'Kapıya vurdular herhalde' dedim. İndim bir baktım. Şuradan bir cip döndü. İçindeki şahsı görünce 'Bir eylem gerçekleştirecek' dedim. Aşağı indiğimde zaten aracını buraya çekti. Silahta mermiyi hazırladı. Karşısına çıktım 'Neden buradasın git defol' dedim. Başka şekilde aileye zarar verecek cümleler konuşmaya başladı. Ben de ağzıma geleni söyledim. Onun istediği cevaplar değildi tabii. Bu sefer soyunmaya başladı. Zaten kamera kayıtlarında görmüşsünüzdür. Eşimi tahrik etmeye başladı. Zaten bizim kendisiyle daha önceden de devam eden davalarımız vardı. Sonuçlanmış davalarımız da vardı. Tahrik vardı; ona aslında saldırmanızı bekliyordu. Biz yapmadığımız için öyle bir eylem gerçekleştirdi. Eşim gayet sakin davrandı. Ben biraz mücadele vermek zorunda kaldım. Korku hissetmedim açıkçası. Öyle birşeyle ilk defa karşı karşıya geldim ama sonuçta ailem söz konusuydu. Gördüğünüz gibi ofisimin gördüğünüz gibi ana bağlantısı orası. Oraya çarpması sözkonusuydu; ilk geldiğinde çarptığında ben aşağıda da olabilirdim yani. Ölebilirdik ezilebilirdik. Altında çocuklar çalışıyor; onlar olabilirdi. Müşteri araçları var, müşterilerimiz olabilirdi. Çoğu şey olabilirdi. Biz artık kamuya bırakıyoruz. Şu an tutuklandı; davalarımız sürecek. " dedi.

'EŞİM SİLAHLA ARAMA GİRDİ'

Faruk Derici ise, "Silahı gördüğünde ben yürümeye başlayınca eşim direkt silahla benim arama girdi. Tabiri caizse eşime sıkacağına bana sıksın gibi direkt girdi. Zaten ondan sonra işçi arkadaşlarımız burada çalışıyordu. Gözü dönmüş; işçi arkadaşlarımızı içeriye aldık. Arabayla içeriye girebilir. Maddi manevi burada cana kasıt var. Çalışan sigortalı elemanlarımız var orada. Avukatlarımız bizim işlerimiz hep resmi oldu. Eşim direkt sesi duyuyor köşeye çarptığı için merdivenlerden iniyor ve bu bölüme geliyor. Geliyor bu bölüme çarpıyor demire çarpıyor ve devam ediyor. Çarptığında muhasebede sigortalı işçi olarak çalışan eşim aşağı iniyor deprem oldu zannediyor ve bu bölüme geliyor ve şu anda sizin bulunduğunuz yere arabayı park ediyor arabadan iner inmez silahını çekiyor ve mermiyi hazırlıyor; eşime doğru dolduruyor ben de ne oldu diye kapıya çıkıyorum 'Gel buraya şerefsiz vuracağım seni' diyor.

Ben de 'Ben buradayım vurmak istiyorsan vurabilirsin, senin benimle ne işin var bizim hukukumuz seninle bitti' diyorum. Eşime 'Kocan seni aldatıyor', 'Kocanın dostu var' diyor. Eşim de 'Benim kocamın öyle bir şeyi olmadı olamaz. Bir problem varsa git başkasıyla hallet. Kocam aldattıysa da beni aldatıyor. Yürü git' diyor. Esnaf arkadaşlar geliyor 'İşinize gücünüze bakın' diyor. Silahı doğrultmaya devam ediyor. Ben de 'Madem doğrulttun sıkabiliyorsan sık' diyorum ve esnaf arkadaşlar beni içeriye götürüyorlar. Devamında şu bölümde duruyor, soyunuyor. Silahı doğrultmaya devam ediyor. Silahını kaputa koyuyor, soyunuyor. Burada gövde gösterisi, hakaretler, aşağılamalar. Devamında da şuradaki sağlam blok, kolon dediğimiz bloğa çarpıyor ve o kepenk bölümünü kopartıyor. Devamlı gidiyor bir dükkana saklanıyor. Memurları zaten biz geldiğinde çağırmıştık. Bizim işimiz adaletle, başka bir işimiz yok. Memur arkadaşlar da yakaladı, gereğinin yapılacağını düşünüyoruz" diye konuştu.