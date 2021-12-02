İstanbul'daki otelci çift cinayetinde yeni detaylar! Görüntüler ortaya çıktı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kedim Sekterden Arınça: Kurtar beni Bülent AbiKedim Sekter'den Arınç'a: Kurtar beni Bülent Abi#Bülent Arınç
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktıDünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı#Koronavirüs
Bilim Kurulu üyeleri açıkladı: Covidi bitirebilirBilim Kurulu üyeleri açıkladı: Covid'i bitirebilir!#Omikron
Yatırımcılarla kritik toplantı Kavcıoğlu: Para politikasının etkilerini 2022nin ilk yarısında gözlemleyeceğizYatırımcılarla kritik toplantı! Kavcıoğlu: Para politikasının etkilerini 2022'nin ilk yarısında gözlemleyeceğiz#Merkez Bankası
Kum fırtınasının perde arkası 1950lere geri mi dönüyoruzKum fırtınasının perde arkası! 1950'lere geri mi dönüyoruz?#Kum Fırtınası
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati olduYeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati oldu#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Katil olduğu günü ağlayarak anlattı... Sessizliğini bozduKatil olduğu günü ağlayarak anlattı... Sessizliğini bozdu#Alec Baldwin
Korkutan varyant iddiası: Omicronu nerede kaptığını açıkladı, yer yerinden oynadıKorkutan varyant iddiası: Omicron'u nerede kaptığını açıkladı, yer yerinden oynadı!#Omicron
Otelci çift canice öldürülmüştü… Yeni detaylar Görüntüler ortaya çıktıOtelci çift canice öldürülmüştü… Yeni detaylar! Görüntüler ortaya çıktı#İstanbul
Asgari ücrete fevkinde zamAsgari ücrete fevkinde zam!#Asgari Ücret
Daha önceden de tehdit etmişti... Kripto para borsalarıyla ilgili önemli uyarıDaha önceden de tehdit etmişti... Kripto para borsalarıyla ilgili önemli uyarı#SEC
Cani baba öldüresiye darbetmişti Cihan bebek öldü iddialarına hastaneden yanıtCani baba öldüresiye darbetmişti! 'Cihan bebek öldü' iddialarına hastaneden yanıt#Cani Baba
Mutsuz hayatı o buz gibi öpücükle başlamıştı: Kimsenin ne yaşadığını bilemezsinizMutsuz hayatı o 'buz gibi' öpücükle başlamıştı: Kimsenin ne yaşadığını bilemezsiniz#Prenses Charlene
Anne bu okul paralarıyla sen ne evler alırdın'Anne bu okul paralarıyla sen ne evler alırdın'#Derya Baykal
Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz miBiri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi?#Ünlülerin Okul Fotoğrafları
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'daki otelci çift cinayetinde yeni detaylar! Görüntüler ortaya çıktı

#İstanbul#Avcılar#Cinayet

İstanbul'un Avcılar ilçesinde otel işletmeciliği yapan karı koca Esra Yıldız ve Nuri Yıldız'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklanırken olayla ilgili yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan polis soruşturması sırasında tutuklanan şüpheliler Ferhat Y. ile Mühyettin Y.'nin evinde bulunan eşyalara kan izlerini ortaya çıkaran luminal test yapıldığı öğrenildi. Ferhat Y. ile Mühyettin Y.'nin eve girer çıkarkenki görüntüleri apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin bazı eşyalarında ve ayakkabılarında kan izlerinin bulunduğu tespit edildi.

Haberin Devamı

İstanbul, Esenyurt TEM Otoyolu Haramidere bağlantı yolunda 11 Ekim 2021 tarihinde lüks bir aracı söndüren itfaiye ekipleri aracı söndürdükten sonra içinde kan izleri gördüğünde polis harekete geçerek soruşturma başlatılmıştı.

Polis lüks otomobilin sahibi Nuri Yıldız'ın evine gittiğinde eşi Esra Yıldız'ın (38) boğazı kesilerek öldürüldüğünü görmüştü. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis, Nuri Yıldız'ı aramaya başlarken, 14 Ekim 2021 tarihinde Beylikdüzü, Dereağzı Mahallesi, Gaziler Caddesi ile Vilda Sokak arasında bulunan boş arazide bir erkek cesedi bulunmuştu. Yapılan incelemede başından tabancayla vurularak öldürülen cesedin Nuri Yıldız'a ait olduğu belirlenmişti.

İlgili haber

Katillerini beklemiş Otelci çiftin cinayetinde korkunç detaylar... Lüks ciple gitmişlerKatillerini beklemiş! Otelci çiftin cinayetinde korkunç detaylar... Lüks ciple gitmişlerHaberi Görüntüle

ŞÜPHELİLERİN ELBİSE VE AYAKKABILARINDA KAN İZLERİ BULUNMUŞ

Cinayet Büro Amirliğinin yaptığı operasyon sonucu yakalan 7 şüpheliden Ferhat Y., Mühyettin Y. ile Aleyna Y. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cinayet Büro Amirliğinin binlerce saat güvenlik kamera görüntüsü inceleyerek ortaya çıkardığı olay sırasında tutuklanan Ferhat Y. ile Mühyettin Y.'nin elbiseleri ve ayakkabılarına kan izlerini ortaya çıkaran Luminal Test yapıldığı belirlendi. Test sonucu iki şüphelinin ayakkabılarında ve pantolon ve montlarında kan izleri tespit edildiği belirlendi.

Gözden Kaçmasın

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati olduYeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati olduHaberi Görüntüle

SİLAHI ATARKEN KAMERALARCA GÖRÜNTÜLENDİLER

Haberin Devamı

Olayla ilgili başka bir görüntüde ise şüphelilerin olayda kullandıkları silahı atarken görülüyor. Şüphelilerin cesedi bıraktıktan sonra bir çalılığa attığı silah ise polis ekipleri tarafından bulunmuştu. 9 mm çapındaki tabancanın kriminal polis laboratuvarında incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbuldaki otelci çift cinayetinde yeni detaylar Görüntüler ortaya çıktı

CİNAYET İŞLEMEYE GELDİKLERİ APARTMANDA GÖRÜNTÜLENDİLER

Çifte cinayet sırasında Esra Yıldız'ın evinde boğazı kesilerek öldürüldüğü anlarda ise güvenlik kameralarına şüphelilerin apartmana girerken görüntüleri yansıdı. Şapkalı ve maskeli ve ellerinde eldiven bulunan iki şüphelinin eve girdikten sonra cinayeti 10 dakika içinde işledikleri ve ardından hızla ayrıldıkları tespit edilmişti.

Gözden Kaçmasın

Omikron yoksa beklenen mutasyon mu Bilim Kurulu üyeleri açıkladı: Covidi bitirebilirOmikron yoksa beklenen mutasyon mu? Bilim Kurulu üyeleri açıkladı: Covid'i bitirebilirHaberi Görüntüle

ALEYNA Y.'NİN GÖRÜNTÜLERİ

Cinayetlerden sonra Aleyna Y.'nin sokakta yürürkenki görüntüleri de ortaya çıktı.

Haberin Devamı

SORUŞTURMADA YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan polis soruşturmasıyla ilgili de yeni detaylar ortaya çıktı. Polis soruşturmasına göre cinayeti işledikleri tespit edilen Ferhat Y. ile Mühyettin Y.'nin güvenlik kamera görüntülerinin diğer aile üyeleri tarafından teşhis edildiği öğrenildi. Farklı nezaretlerde tutularak birbirlerinin verdiği ifadelerden haberi olmayan şüphelilerin Esra Yıldız'ın evine girerken görüntülenen iki şüpheliyi Ferhat Y. ile Mühyettin Y. olarak teşhis ettikleri öğrenildi. Hatta şüphelilerin başlarındaki şapkaların kız kardeşlerine ait olarak teşhis edildiği belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Avcılar#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi

Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları
İç Anadoludaki kum fırtınasının perde arkası 1950lere geri mi dönüyoruz

İç Anadolu'daki kum fırtınasının perde arkası! 1950'lere geri mi dönüyoruz?

#Kum Fırtınası
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs