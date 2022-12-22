İstanbul'daki operasyonlarda 210 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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Beyoğlu, Büyükçekmece Esenyurt ve Pendik'te farklı tarihlerde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12'si yabancı uyruklu 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda 125 kilogram 500 gram metamfetamin, 45 kilogram marijuana ve 39 kilogram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken 15 kişi tutuklandı. operasyon anları polis kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde şüphelilerin uyuşturucuları dikkat çekmemek için çöp poşetlerinde ve yemek paketlerinde taşıdıkları görüldü.