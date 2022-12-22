Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'daki operasyonlarda 210 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Uyuşturucu#Operasyon
İstanbuldaki operasyonlarda 210 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2022 15:07

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda 210 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 12'si yabancı uyruklu 17 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Haberin Devamı

Beyoğlu, Büyükçekmece Esenyurt ve Pendik'te farklı tarihlerde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12'si yabancı uyruklu 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda 125 kilogram 500 gram metamfetamin, 45 kilogram marijuana ve 39 kilogram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken 15 kişi tutuklandı. operasyon anları polis kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde şüphelilerin uyuşturucuları dikkat çekmemek için çöp poşetlerinde ve yemek paketlerinde taşıdıkları görüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Uyuşturucu#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Size Bu kişiyle olmaz dedirten tehlike sinyali hangisi

BİR SORUDAN FAZLASI | Size 'Bu kişiyle olmaz' dedirten tehlike sinyali hangisi?

#İlişki
Türk bilim insanlarından umut verici keşif Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

Türk bilim insanlarından umut verici keşif! Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık
Soğuk havada kalbe dikkat Etkisi günler hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir... Kendimizi nasıl korumalıyız | 7 SORU 7 YANIT

Soğuk havada kalbe dikkat! Etkisi günler hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir... Kendimizi nasıl korumalıyız? | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Size Bu kişiyle olmaz dedirten tehlike sinyali hangisi

BİR SORUDAN FAZLASI | Size 'Bu kişiyle olmaz' dedirten tehlike sinyali hangisi?

#İlişki
Türk bilim insanlarından umut verici keşif Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

Türk bilim insanlarından umut verici keşif! Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık
Soğuk havada kalbe dikkat Etkisi günler hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir... Kendimizi nasıl korumalıyız | 7 SORU 7 YANIT

Soğuk havada kalbe dikkat! Etkisi günler hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir... Kendimizi nasıl korumalıyız? | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık