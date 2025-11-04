İstanbul’daki okullarda deprem incelemesi

Haberin Devamı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), CİMER’e yapılan başvurular üzerine İstanbul’daki okullarda kapsamlı bir denetim deprem incelemesi gerçekleştirdi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 Nisan 2025 tarihinde Marmara açıklarında meydana gelen depremin ardından CİMER’e yapılan başvurular üzerine İstanbul’daki okullarda kapsamlı bir denetim süreci yürütüldü. Deprem sırasında öğrenciler ve veliler tarafından bildirilen aksaklıklar sonrası, acil çıkış sistemlerinin ve güvenlik ekipmanlarının kontrol edilmesi, eksiklerin giderilmesi için adım atıldı. Depremden sonra hasar bildirimi yapılan 2 okulda valilik teknik personelince yapılan incelemelerde yapısal hasar bulunmadığı tespit edildi. Bakanlık yetkilileri, yapılan denetimler sonrası İstanbul’daki okulların deprem riski açısından güvenli olduğunu bildirdi. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında bugüne kadar bin 510 okul binası incelendi; bin 432’si riskli bulunarak boşaltıldı. Bu binalardan 423’ü yeniden yapıldı, 838’i güçlendirildi. Böylece toplam bin 449 okul depreme dayanıklı hale getirildi.

AFETLERE KARŞI FARKINDALIK ÇALIŞMALARI

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre; Marmara bölgesi ve Türkiye genelinde de olası afetlere karşı farkındalık ve koordinasyon çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda: ‘Afet Farkındalık Eğitimleri’ düzenli olarak verilirken, her öğretim döneminde okullarda en az 3 yangın ve 5 deprem tatbikatı yapılıyor. MEB AKUB (Arama Kurtarma Birimi) üyesi 495 öğretmen afet eğitici eğitimlerini tamamlarken, bu ekipler tarafından bugüne kadar 15 bin 764 Afet Okul Sorumlusu yetiştirildi. Her okulda arama-kurtarma, yangın söndürme ve ilk yardım ekipleri oluşturuldu, tahliye planları uygulamalı olarak deneniyor. ‘GENÇ MEB AKUB’ faaliyetiyle öğrencilerin afet bilinci kazanması hedefleniyor; ortaöğretim öğrencileri akran danışmanlığıyla tatbikatlara aktif olarak katılıyor.

"ÇALIŞMALARIMIZ KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR!"

Bakanlık yetkilileri, afet farkındalığının yalnızca tatbikat ve eğitimlerle sınırlı olmadığını, okul yöneticilerinden velilere kadar tüm paydaşların sürece aktif katılımının esas olduğunu belirterek, "Her okulun afet anında hızlı, planlı ve güvenli şekilde hareket edebilmesi için çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Güvenli okul, bilinçli öğrenci ve hazırlıklı toplum hedefiyle tüm eğitim kurumlarımızda afet farkındalığını güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.