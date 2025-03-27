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İstanbul'daki okulda ilginç olay! İki kardeş neye uğradığını şaşırdı... | 'Duvarlar hapishane gibi'

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#İstanbul#Avcılar#Okul
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 12:43

Avcılar'da sokakta oynarken kaçan futbol topunu almak için okul bahçesine giren 2 kardeş, buradaki görevlinin bahçe kapısını kilitleyip gitmesi üzerine mahsur kaldı. İki kardeş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Gümüşpala Mahallesi Kuruçeşme Caddesi'nde dün akşam saatlerinde oyun oynayan Arda Sarı ve kardeşinin, topları bitişikteki Gümüşpala Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesine kaçtı.

İstanbuldaki okulda ilginç olay İki kardeş neye uğradığını şaşırdı... | Duvarlar hapishane gibi

Bunun üzerine iki kardeş, açık olan kapıdan okulun bahçesine girdi. Bu sırada herkesin gittiğini düşünen okuldaki görevli, bahçe kapısını da kilitleyerek gitti.

İstanbuldaki okulda ilginç olay İki kardeş neye uğradığını şaşırdı... | Duvarlar hapishane gibi

Topu aldıktan sonra çıkmak isteyen iki kardeş, kapalı bahçe kapısı ile karşılaştı. Duvara çıkıp atlamaya karar veren kardeşler, duvarın yüksek olması nedeniyle bu planlarından vazgeçti.

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İstanbuldaki okulda ilginç olay İki kardeş neye uğradığını şaşırdı... | Duvarlar hapishane gibi

'DUVARLAR HAPİSHANE GİBİ ÇOK YÜKSEK'

Arda Sarı, bu okulda okuyan kardeşi ile kurtarılmaları için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Kısa süre sonra itfaiye ekibi okula geldi. Duvarın üzerindeki Sarı, gelen itfaiye erlerine, özel güvenlik görevlisinin bahçe kapısını kilitleyip gittiğini ve mahsur kaldıklarını söyledi.

İstanbuldaki okulda ilginç olay İki kardeş neye uğradığını şaşırdı... | Duvarlar hapishane gibi

Sarı, "Biz onu görmedik, o da belki bizi görmedi. Buradaki duvarlar hapishane gibi, çok yüksek. Çeşitli yerleri aradık kimseye ulaşamadık" dedi.

İstanbuldaki okulda ilginç olay İki kardeş neye uğradığını şaşırdı... | Duvarlar hapishane gibi

Avcılar İtfaiye Grup Amirliği ekibi, okul duvarına merdiven dayayarak Sarı kardeşleri kurtardı.

İstanbuldaki okulda ilginç olay İki kardeş neye uğradığını şaşırdı... | Duvarlar hapishane gibi

 

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#İstanbul#Avcılar#Okul

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