İstanbul'daki okula silahlı saldırı yazışmaları sonrası ekipler harekete geçti: 6 çocuk gözaltına alındı | Dehşetin adresi 100 bin üyeli C31K

Haberin Devamı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıların ardından telegram isimli sanal medya uygulamasında Üsküdar’da bir okulu hedef göstererek yapılan paylaşımlara inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında, ‘Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit’ suçunu işledikleri değerlendirilen 6 çocuğun gözaltına alındığı öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında; 83 kişi gözaltına alındı, 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi, 93 adet Telegram grubu kapatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında;

Haberin Devamı

Suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşım ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 83 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş, haklarında adli işlem uygulanmıştır.

Ayrıca, 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiş, 93 adet Telegram grubu kapatılmıştır.

Şüphelilerle ilgili adli süreçler ilgili birimlerimizce çok yönlü olarak sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SİVAS'TA TEHDİT PAYLAŞIMI YAPAN 1 ÖĞRENCİ GÖZALTINDA

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılardan sonra bazı sosyal medya hesaplarında Sivas'taki okullara yönelik saldırı olacağına dair paylaşımlar yapıldığı iddiası üzerine Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı çalışma başlattı. Yapılan çalışmada sanal medya platformunun sohbet kanalında 'Bufalo58' kullanıcı ismi ile 'Yarın Sivas'ta yeni bir haber duyacaksınız' paylaşımının sosyal medyada dolaşıma sokulduğu tespit edildi.

ZONGULDAK'TA DA 1 KİŞİ GÖZALTINDA

Olay, akşam saatlerinde kent merkezinde meydana geldi. İddiaya göre Fener Anadolu Lisesi’nde eğitim gören B.T.A., sınıf arkadaşlarının bulunduğu Whatsapp grubunda Şanlıurfa Siverek ve Kahramanmaraş’takine benzer şekilde okulda saldırı yapacağı yönünde mesajlar atıp tehdit içerikli fotoğraflar paylaştı. Paylaşımlar, öğrenci ve velileri endişelendirdi. İhbar üzerine Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, B.T.A.’nın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, B.T.A.’nın odasında 6 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi. B.T.A., Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Ev araması sırasında polislerin B.T.A. ile yaptığı ön görüşmede, daha önce Karaelmas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gördüğü sınıfın içinde torpil patlatması nedeniyle, disiplin kurulu tarafından okuldan atılarak kaydının Fener Anadolu Lisesi’ne aldırıldığını anlattığı öğrenildi. Ayrıca B.T.A.’nin görüşme sırasında arkadaşlarına şaka yapmak amacıyla bu tip mesajlar attığını, kurusıkı tabanca mermilerini ise köyden hatıra amaçlı getirdiğini söylediği ifade edildi.

Gözaltına alınan öğrencinin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

KAN DONDURAN PAYLAŞIMLAR

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da peş peşe yaşanan okul saldırıları Türkiye’yi yasa boğdu. Saldırıların ardından Telegram gruplarında paylaşılan mesajlar adeta kan dondurdu.

Haberin Devamı

C31K'DA SALDIRGANLARA ÖVGÜ

Daha önce Ahmet Minguzzi ve İkbal Uzuner cinayetleriyle Türkiye’nin gündemine gelen Telegram gruplarında okul saldırıların ardından akıllara durgunluk veren paylaşımlar yapıldı. Yaklaşık 100 bin üyesi olan grupta saldırganların övüldüğü, yeni saldırılar için tarih ve konum verildiği görüldü.

Grupta "Barış Çelik" ismiyle yazan kullanıcının, "Yarına bir sürü müşteri çıktı. Okullara saldırılan düzenleyeceğiz" mesajı dikkat çekerken, bir başka kullanıcı ise, "İşler açıldı. Her türlü okul basılır" ifadesi dikkat çekti. Grupta saldırılar için fiyat tarifesi paylaşıldığı da görüldü.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

C31K GRUBU NEDİR VE AÇILIMI NE?

C31K, son dönemde sosyal medya ve dijital platformlarda adından sıkça söz ettiren bir siber suç ağı olarak tanımlanıyor. Grubun açılımı "Cehennemin 31. Katı" olarak biliniyor ve bu isim, üyelerinin yaydığı karanlık ve yıkıcı içerikleri simgeliyor. Telegram ve Discord gibi şifreli iletişim araçlarını kullanarak örgütlenen bu grup, başta cinsel istismar olmak üzere şantaj, taciz ve nefret söylemi gibi suçlarla ilişkilendiriliyor. Özellikle genç kullanıcıları hedef alan faaliyetleri nedeniyle, emniyet yetkilileri tarafından "dijital cehennem" olarak nitelendirilen C31K, gizli kanallar üzerinden üye topluyor ve içeriklerini yayarak toplumda ciddi tehditler oluşturuyor.