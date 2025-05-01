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İstanbul'daki öğrenci yurdunda yangın

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#İstanbul#Yangın#Avcılar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2025 16:32

Avcılar’da üniversite öğrencisi kız öğrencilerin kaldığı yurtta elektrik tesisatından kaynaklanan yangın çıktı. Dumandan etkilenen bir kız öğrenciye ambulansta müdahale edildi.

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Olay bugün saat 16.00 sıralarında Üniversite Mahallesi Seyhun Sokak’ta bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı 4 katlı kız yurdunda meydana geldi.

İstanbuldaki öğrenci yurdunda yangın

Binanın bodrum katındaki elektrik tesisatında başlayan yangın nedeniyle, bina içerisine duman yayıldı. Dumanı gören öğrenciler binayı boşaltırken, ihbar üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbuldaki öğrenci yurdunda yangın

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek bina içerisindeki dumanı tahliye etti. Dumandan etkilenen bir öğrenci ambulansta tedavi edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İstanbuldaki öğrenci yurdunda yangın

İstanbuldaki öğrenci yurdunda yangın

İstanbuldaki öğrenci yurdunda yangın

İstanbuldaki öğrenci yurdunda yangın

 

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#İstanbul#Yangın#Avcılar

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