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İstanbul’daki Nevruz kutlamalarında 224 gözaltı

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#İstanbul#Nevruz#Gözaltı
İstanbul’daki Nevruz kutlamalarında 224 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 07:00

Van, Hakkâri, Batman, Bingöl, Diyarbakır gibi birçok ilde Nevruz etkinlikleri düzenlenirken HDP de İstanbul Yenikapı’da kutlama yaptı.

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İstanbul Valiliği’nin, Yenikapı’da yapılan kutlamaya ilişkin açıklamasında “Alana yasadışı pankart ve flama sokmaya çalışan, yasadışı slogan atarak taşkınlık çıkaran 224 şahıs hakkında yakalama işlemi uygulanmıştır” denildi. Batman’da da programın ardından polise taş ve havai fişek atan gruba müdahale edildi, 27 kişi gözaltına alındı. 

Öte yandan İzmir’de Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, “Şimdiye kadar bizi açlıkta, yoksullukta birleştirdiler. Şimdi zafer için birleşiyoruz” dedi.

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#İstanbul#Nevruz#Gözaltı

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