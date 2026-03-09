İstanbul'daki nadide yapıyı yakan şahıs yakalandı, ifadesi 'pes' dedirtti

Haberin Devamı

Olay, 5 Mart Perşembe günü saat 00.30 sıralarında Tophane’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1732 yılında I. Mahmud döneminde inşaa edilen ve Osmanlı mimarisinin zarif meydan çeşmelerinden biri olarak bilinen Tophane Çeşmesi, yaklaşık 3 asırdır İstanbul'un önemli simgeleri arasında yer alıyor. Tophane Meydanı'nda bulunan ve İstanbul'un üçüncü büyük çeşmesi olarak bilinen tarihi yapının çevresinde gece saatlerinde O.G.Y. tarafından ateş yakıldı. Yakılan ateş nedeniyle özellikle mermer yüzeylerin bazı kısımlarının karardığı görüldü. Tarihi esere verilen zarar çevrede bulunanların ve turistlerin tepkisini çekti. Çeşmede oluşan is ve kurumun temizlenmesi için ekiplerin çalışma başlattığı öğrenildi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, ateşi yaktığı tespit edilen şüpheli O.G.Y.'yi gözaltına aldı.

'TARİHİ ESER OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Şüphelinin daha önceden 'İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme', 'Kasten yaralama' ve 'Taksirle öldürme' suçlarından poliste 5 suç kaydının olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli O.G.Y., 'Mala zarar verme' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ilk ifadesinde "Isınmak için ateş yaktım tarihi eser olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi.

ÇEŞMENİN YANDIĞI ANLAR KAMERADA

Diğer yandan tarihi çeşmesinin yandığı anlara ait cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde çeşmeden alevlerin yükseldiği ve vatandaşların uzaklaştığı anlar görülüyor. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor. Yaşananları kayda alan kişi ise ateş yakılmasına tepki gösteriyor.

'POLİS KONULMASINI İSTİYORUZ'

Kılıç Ali Paşa Camii din görevlisi Yadigar Murat, "Kılıç Ali Paşa Camii din görevlisiyim. Çeşmemiz camimizin hemen yanında yer alıyor. Çok nadide bir eser. İstanbul'un üç büyük çeşmesinden bir tanesi, görüldüğü üzere bir sanat abidesi. Burası Tophane Çeşmesi. Düne kadar çeşmemiz burada sağlam duruyordu fakat akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, daha önce bizim camimizde de üç gün üst üste kitaplıkları yıktı, devirdi. Polis çağırdığımızda akli malul olduğu için herhangi bir işlem yapılamayacağını maalesef söylediler. Sanırım yasada böyle bir boşluk var ve bu tarz insanlar bu tarz yapılara zarar verebiliyorlar. Dün gece saatlerinde bizim güvenlik arkadaşımız burada bir alev fark edince hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber vermiş. Şahsı o görmüş. O da artık arada herhalde kaçmış veya kaybolmuş. Buraya müdahale etmişler ama burası oldukça da bir zarar görmüş" dedi. Murat, "Güvenlik arkadaşımızın söylediği üzere sanırım gece 02.00-03.00 sıralarında olmuş. Burası turistik açıdan yoğun bir bölge. Buraya bir polis noktası konulmasını biz her açıdan çok istiyoruz. Asayiş açısından, kamu düzeni açısından ve bu tarihi eserlerin yoğun olduğu bu bölgeye bir polis noktası muhakkak konulmalı. İstanbul'un üç büyük çeşmesi vardı; Üsküdar Meydanı'nda, Ayasofya'nın hemen yanında ve burası. Çok sanat değeri yüksek eserler. Bunları biz korumazsak bu şekilde olaylara maruz kalabiliyor" ifadelerini kullandı.

'TARİHİ ESER YAKILIR MI'

Turist Yevhenilla Samilova "Ukraynalıyım. Turist olarak Türkiye'ye geldim. İstanbul çok güzel bir şehir ama bu durum çok kötü. Umarım düzeltilir" diye konuştu. Yusuf Gök ise, "Tarihi eserimizi yakanlara hain denir. Tarihi eser yakılır mı. Burası torunlarımıza kalacak bir miras. En azından restore edilmesi lazım ama suçlunun da yakalanıp cezasının verilmesi gerekiyor" dedi.

'BİR ÇÖZÜM BULUNMASI LAZIM'

Çeşmeyi sokakta kalanların yakmış olabileceğini belirten Şahin Şık ise "Sokakta kalanlar çeşmenin içine yatak koyarak uyuyorlar. İçki içip sarhoş oluyorlar ve yakmışlar. Burada sürekli rastlanan bir olay. İlk defa olan bir olay değil. Yatak koydukları için çeşmeden su içmeye giden vatandaşlar da mağdur oluyor. Buna nasıl bir çözüm bulunur bilemiyorum ama bir çözüm bulunması lazım. Defalarca yanma olayı oldu, defalarca restore edildi. Genellikle 4-5 senedir gezmeye geliyorum. Bu yıllar içinde bu olaya 4-5 kez rastladım. Sokakta kalanlar çeşmenin kenarına yatak koyuyorlar. Artık alkolün etkisi mi bilmiyorum, çeşmeyi de yataklarını da defalarca yaktılar. Sürekli bu şekilde olması kötü bir iz bırakır." ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği"nden de bir açıklma yapıldı. Açıklamada, "Beyoğlu ilçesi Kılıç Ali Paşa Mahallesinde bulunan ve 1732 yılında yaptırılan Tophane Meydan Çeşmesi, 05.03.2026 günü çıkan bir yangında zarar görmüştür. Olayın ardından emniyet birimlerince inceleme başlatılmış ve yangını, sokakta yaşayan 61 yaşındaki O.G.Y.’nin çıkardığı tespit edilmiştir. Şahıs hakkında yapılan incelemede ise şahsın, Taksirle Öldürme-Yangın-İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme-Kasten Yaralama gibi suçlardan 5 suç kaydının olduğu tespit edilmiştir. O.G.Y., 'Mala zarar verme' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiştir." denildi.