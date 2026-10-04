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İstanbul'daki müsabakaları takip etmek için gelmişti: 13 yaşındaki sporcunun kahreden ölümü

Güncelleme Tarihi:

#Yusuf Taha Turp#İstanbul#Cumhurbaşkanlığı Kupası
İstanbuldaki müsabakaları takip etmek için gelmişti: 13 yaşındaki sporcunun kahreden ölümü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2026 17:03

Bursa'da yaşayan 13 yaşındaki güreşçi Yusuf Taha Turp, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı takip etmek için gittiği İstanbul'da fenalaştı. Beynine pıhtı attığı öğrenilen sporcu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Yıldırım Belediyespor’da güreşçi olan Yusuf Taha Turp, 26 Eylül’de İstanbul'da düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı takip etmek için gittiği İstanbul'da fenalaştı. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan genç güreşçinin beynine pıhtı attığı öğrenildi.

İstanbuldaki müsabakaları takip etmek için gelmişti: 13 yaşındaki sporcunun kahreden ölümü

Burada yoğun bakımda tedavisine devam edilen Yusuf Taha Turp, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu’nda 8’inci sınıf öğrencisi olan Turp'un, bu sene düzenlenen U13 Yaş Türkiye Şampiyonası'nda Serbest ve Grekoromen stilde şampiyon olduğu öğrenildi. Yusuf Taha Turp'un cenazesi ailesi tarafından alınarak Bursa'ya getirilmesi, yarın düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

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İstanbuldaki müsabakaları takip etmek için gelmişti: 13 yaşındaki sporcunun kahreden ölümü

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#Yusuf Taha Turp#İstanbul#Cumhurbaşkanlığı Kupası

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