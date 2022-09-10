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İstanbul'daki metrobüs kazasında yeni gelişme: 'Şoför fenalaştı' iddiası

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#Metrobüs#Kaza#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2022 11:07

İstanbul Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasının, şoförlerden birinin fenalaşarak karşı şeride geçmesi sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

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Avcılar'da dün akşam iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 99 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin metrobüslerin sürücüleri olduğu öğrenildi. Kazanın oluş nedeniyle ilgili ilk bilgilerde ortaya çıktı.

İstanbuldaki metrobüs kazasında yeni gelişme: Şoför fenalaştı iddiası

Metrobüsteki görgü tanıklarının ifadesini alan polis, Küçükçekmece yönünden gelen metrobüsün sürücüsü Mahsun K.'nin fenalaştığını belirledi. Kalp krizi şüphesi bulunan sürücünün karşı yöne geçerek Levent T.'nin kullandığı araca çarptığı kaydedildi.

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İki sürücünün de hastanede tedavilerinin sürdüğü kaydedilirken metrobüslerin kamera görüntülerinin incelendiği ve kazanın kesin nedeninin bu incelemeler sonucu ortaya çıkacağı vurgulandı.

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'KRİZ BENCE YÖNETİLEMEDİ'

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, canlı yayında metrobüs kazasıyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

İstanbuldaki metrobüs kazasında yeni gelişme: Şoför fenalaştı iddiası

'Kazayla birlikte İstanbul ulaşımının, İstanbullular için hayati bir öneme sahip olduğunu bir kez daha gördük. 18.38'de Avcılar'da meydana gelen bu metrobüs kazasının ardından Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bağcılar, Bakırköy ve hatta Şişli'ye kadarki metrobüs güzergahında müthiş bir trafik yoğunluğu yaşadı. Toplu taşıma tamamen durdu, D-100 karayolunda insanlar yürümeye başladılar.

Kriz bence yönetilemedi. Basın bilgilendirilmesi yapılamadı, vatandaşın ne yapacağı anlatılamadı. İETT saat 22:00'den sonra bir açıklama yaptı. İstanbul'u yöneten kişiler duruma müdahale edebildi mi? Hayır. Ekrem İmamoğlu da saat 00:00'dan sonra olaya müdahil oldu ve hastane ziyareti yaptı. 18:00'den 23:00'e kadar olan arada bir trafik kaosu yaşandı.

Bir koordinasyon kopukluğunu gördük. İnsanların mağduriyetlerini anbean gördük. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı incelemelerini sürdürüyor. Görgü tanıkları "Küçükçekmece istikametinden gelen bir araç, direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı yönden gelen araca çarpıyor" dedi. Peki bu araç neden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü kalp krizi mi geçirdi yoksa araçtan kaynaklanan bir sorun mu? Bunu da teknik çalışmayla ortaya çıkaracaktır.'

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#Metrobüs#Kaza#İstanbul

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