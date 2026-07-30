İstanbul'daki metro istasyonunda kedi yürüyen merdivene sıkıştı

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Olay, Başakşehir'de bulunan Olimpiyat Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyon içerisinde gezen bir kedi yürüyen merdivenin hareketli mekanizmasına sıkıştı.

Kedinin acı içerisinde olduğunu fark eden bir vatandaş ise yürüyen merdiveni durdurdu. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yürüyen merdivene sıkışan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan müdahalenin ardından kedi sıkıştığı noktadan kurtarıldı. O anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan, kedi belediye ekipleri tarafından veterinere götürüldü.