İstanbul'daki mekanda dehşet! İşletme sahibini ve arkadaşlarını feci şekilde dövdüler... | 'Adam boksör, tek yumrukla bayıltmış'

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Olay, dün akşam saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan bir pastanede meydana geldi. İddiaya göre, pastaneye gelen bir arkadaş grubu, küfürlü ve yüksek sesle konuştuğu için müşterilerin tepkisi üzerine işletme sahibi tarafından uyarıldı.

İşletme sahibiyle tartışan grup bir süre sonra pastaneden ayrıldı. Arkadaşlarına da haber veren şüpheliler, kalabalık bir grup olarak tekrar iş yerine gelerek işletme sahibine saldırdı.

Gruptakiler işletme sahibini ve 2 arkadaşını darbetti. Güçlükle sakinleştirilen saldırganlar olay yerinden uzaklaştı. Hastaneden darp raporu alan işletme sahibi polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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'ADAM BOKSÖR, ARKADAŞIMIZI TEK YUMRUKLA BAYILTMIŞ'

İşletme sahibi Medeni Atmaca, "Tamamen tipik bir Esenyurt olayı; Kendini bilmez birkaç serseri gelip burada taşkınlık yapmışlar. Ortağım da sakin olun müşteriler rahatsız oluyor şeklinde bir tepki vermiş. Bu grupta o sinirle çıkıp gitmişler. Arkadaşlarını toplayıp, 10-15 kişilik bir grup olarak geri dönmüşler.

Ortağımı ve yanındaki iki kişiyi darbetmişler. Kaburgalarında problem ve gözlerde şişkinlikler var. Sürekli bunlarla başımız belada. Müşterilerimizi rahatsız ediyorlar. Her zaman böyle denk geliyoruz ama bu seferki biraz farklı oldu. Adamlar bildiğimiz çete olmuşlar. Çete şeklinde geldiler ortamı dağıttılar, arkadaşlarımızı da darbettiler.

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Bizim adımızı sıkıntıya sokuyor, müşterimizi etkiliyor ister istemez. Komşularımızı etkiliyor. Buna bir şekilde çözüm bulunması lazım. Şikayetçi olundu, emniyette şu an işin üstünde, İnşallah en yakın zamanda yakalanırlar. Adam boksör, arkadaşımızı tek yumrukla bayıltmış. Diğer ortağımızı da o şekilde darbetmişler. Genel durumları iyi ama darp raporu aldık" dedi.