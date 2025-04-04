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İstanbul'daki mekanda dehşet! İşletme sahibini ve arkadaşlarını feci şekilde dövdüler... | 'Adam boksör, tek yumrukla bayıltmış'

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#İstanbul#Esenyurt#Pastane
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 12:23

Esenyurt'ta pastanede oturan bir grup yüksek sesle ve küfüreredek konuştuğu için müşterilerin tepkisi üzerine işletme sahibi tarafından uyarıldı. Arkadaşlarını da çağıran grup, işletme sahibini ve 2 arkadaşını darbetti. İş yeri sahibi şikayetçi olurken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan bir pastanede meydana geldi. İddiaya göre, pastaneye gelen bir arkadaş grubu, küfürlü ve yüksek sesle konuştuğu için müşterilerin tepkisi üzerine işletme sahibi tarafından uyarıldı.

İstanbuldaki mekanda dehşet İşletme sahibini ve arkadaşlarını feci şekilde dövdüler... | Adam boksör, tek yumrukla bayıltmış

İşletme sahibiyle tartışan grup bir süre sonra pastaneden ayrıldı. Arkadaşlarına da haber veren şüpheliler, kalabalık bir grup olarak tekrar iş yerine gelerek işletme sahibine saldırdı.

İstanbuldaki mekanda dehşet İşletme sahibini ve arkadaşlarını feci şekilde dövdüler... | Adam boksör, tek yumrukla bayıltmış

Gruptakiler işletme sahibini ve 2 arkadaşını darbetti. Güçlükle sakinleştirilen saldırganlar olay yerinden uzaklaştı. Hastaneden darp raporu alan işletme sahibi polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstanbuldaki mekanda dehşet İşletme sahibini ve arkadaşlarını feci şekilde dövdüler... | Adam boksör, tek yumrukla bayıltmış

'ADAM BOKSÖR, ARKADAŞIMIZI TEK YUMRUKLA BAYILTMIŞ'

İşletme sahibi Medeni Atmaca, "Tamamen tipik bir Esenyurt olayı; Kendini bilmez birkaç serseri gelip burada taşkınlık yapmışlar. Ortağım da sakin olun müşteriler rahatsız oluyor şeklinde bir tepki vermiş. Bu grupta o sinirle çıkıp gitmişler. Arkadaşlarını toplayıp, 10-15 kişilik bir grup olarak geri dönmüşler.

İstanbuldaki mekanda dehşet İşletme sahibini ve arkadaşlarını feci şekilde dövdüler... | Adam boksör, tek yumrukla bayıltmış

Ortağımı ve yanındaki iki kişiyi darbetmişler. Kaburgalarında problem ve gözlerde şişkinlikler var. Sürekli bunlarla başımız belada. Müşterilerimizi rahatsız ediyorlar. Her zaman böyle denk geliyoruz ama bu seferki biraz farklı oldu. Adamlar bildiğimiz çete olmuşlar. Çete şeklinde geldiler ortamı dağıttılar, arkadaşlarımızı da darbettiler.

İstanbuldaki mekanda dehşet İşletme sahibini ve arkadaşlarını feci şekilde dövdüler... | Adam boksör, tek yumrukla bayıltmış

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Bizim adımızı sıkıntıya sokuyor, müşterimizi etkiliyor ister istemez. Komşularımızı etkiliyor. Buna bir şekilde çözüm bulunması lazım. Şikayetçi olundu, emniyette şu an işin üstünde, İnşallah en yakın zamanda yakalanırlar. Adam boksör, arkadaşımızı tek yumrukla bayıltmış. Diğer ortağımızı da o şekilde darbetmişler. Genel durumları iyi ama darp raporu aldık" dedi.

İstanbuldaki mekanda dehşet İşletme sahibini ve arkadaşlarını feci şekilde dövdüler... | Adam boksör, tek yumrukla bayıltmış

 

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#İstanbul#Esenyurt#Pastane

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