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Olay, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 04.55 sıralarında Şişli Nişantaşı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eğlence mekanının önünde bulunan Kerem E. (22), Hami Y. ve güvenlik görevlisi Tolga Ç. (28) silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu Kerem E., Hami Y. ve Tolga Ç. ayağından yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 2 boş kovan, 1 mermi ve tabanca bulundu.

2 GÜN SONRA BİR KEZ DAHA ATEŞ AÇILDI

İkinci olay ise 1 Haziran Pazartesi günü saat 05.20 sıralarında aynı eğlence mekanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kasklı ve siyah kıyafetli 1 kişi, iş yerine doğru tabancayla ateş açtı. Saldırıda eğlence mekanında güvenlik görevlisi olarak çalışan Yasin B. (27) kasığından yaralandı. Açılan ateş sırasında çevrede bulunan bir mağazanın camına da kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yasin B. hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 7 boş kovan ve 1 mermi bulundu. İstihbarat Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şişli Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin olayların aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü koordineli çalışmalarda ilk olayla ilgili Ahmet A., Hüseyin A., Erol A., Ünal İ., Yusuf D. ve İbrahim İ., ikinci olayla ilgili ise S.Ö., B.E., N.A., U.O. ve C.H. gözaltına alındı. Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

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5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erol A., Ünal İ., N.A., Yusuf D., U.O. ve C.H.'ye ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanırken, S.Ö., İbrahim İ., Hüseyin A., B.E. ve Ahmet A. ise tutuklandı. Diğer yandan her iki saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin eğlence mekanına ateş açtıkları ve olay yerinden kaçtıkları anlar yer alıyor. İlk saldırıyla ilgili gözaltına alınan Ahmet A.’nın emniyetteki ilk ifadesinde güvenlik görevlisiyle arasında husumet bulunduğunu, bu nedenle eğlence mekanına ateş açtığını söylediği öğrenildi.

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SALDIRININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan olayın eğlence mekanında bir dönem tanıtım ve organizasyon işlerinde çalışan eski bir personelle, işletme sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlığın ardından başladığı öğrenildi. İddiaya göre işten ayrılan eski çalışan, bir süre sonra kız arkadaşlarıyla eğlenmek için mekana gitti. İçeri alınmayınca taraflar arasında tartışma çıktı. Yaşanan olayın ardından başlayan husumetin, 2 gün arayla düzenlenen silahlı saldırıların nedeni olduğu değerlendirildi.