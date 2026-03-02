×
İstanbul'daki lisede öğrenci dehşeti: 2 öğretmeni ve 1 öğrenciyi bıçakladı

#İstanbul#Çekmeköy#Taşdelen Borsa Lisesi
İstanbuldaki lisede öğrenci dehşeti: 2 öğretmeni ve 1 öğrenciyi bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2026 13:23

Korkunç olay Çekmeköy'deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşandı. 2 öğretmeni ile bir öğrenciyi bıçakla yaralayan lise öğrencisi gözaltına alındı.

Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), kadın öğretmenler F.N.Ç. (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K.'yı (15) henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan F.N.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şüpheli F.S.B, polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekiplerin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, öğrenci F.S.B.'nin yanında bulundurduğu bıçakla 2 öğretmen ve bir öğrenciyi yaraladığı aktarılarak, "Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir. Yaralanan 3 kişi bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan F.S.B, gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan 3 kişiden birinin durumu ciddiyetini korurken, diğer iki yaralının ise hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

#İstanbul#Çekmeköy#Taşdelen Borsa Lisesi

