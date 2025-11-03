×
İstanbul'daki kritik Gazze toplantısı başladı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Gazze#Ateşkes
İstanbuldaki kritik Gazze toplantısı başladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2025 15:19

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, katılımcı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla Gazze'deki ateşkesle ilgili son gelişmeler ve insani durumun ele alınacağı toplantı İstanbul'da başladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, Gazze'deki ateşkes ile ilgili son gelişmeler ve insani durumun ele alınacağı toplantı İstanbul Beşiktaş'taki bir otelde başladı.

TÜRKİYE DAHİL 7 ÜLKE KATILDI

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Fidan'ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları katılıyor.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Toplantı öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile katılımcı ülkelerin dışişleri bakanları aile fotoğrafı çektirdi. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

