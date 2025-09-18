×
İstanbul'daki korkunç olay kamerada! Koşarak karşıya geçiyordu: Dalgınlıkla tramvayın önüne atladı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2025 15:59

Beyoğlu Tophane durağında yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Can A., tramvayın çarpmasıyla ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Can A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Tophane tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kabataş'tan Eminönü istikametine giden vatman Batuhan Ş. idaresindeki tramvay, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Can A.’ya çarptı.

Tramvayla demir bariyer arasına sıkışan Can A.’yı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Can A., sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler, tramvayın hareket etmesinin ardından normale döndü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

YARALININ DURUMU AĞIR

Hastanede tedavi gören Can A.’nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında vatman Batuhan Ş. ise gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Batuhan Ş., hakkında 'Taksirle yaralama' suçundan adli işlem başlatıldı. Batuhan Ş. savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

