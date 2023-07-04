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İstanbul'daki korkunç kaza kamerada: Önce otomobile sonra yaya çarpıp kaçtı

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#İstanbul#Arnavutköy#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 13:51

Arnavutköy’de bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki otomobile sonrasında ise yayaya çarptı. Çarpma sonucunda kadın savrularak yere düşerken, kaza yapan sürücü arkasına bakmadan kaçtı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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Kaza, 1 Temmuz tarihinde saat 12.00 sıralarında gerçekleşti. Kazım Karabekir Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarında park halinde olan otomobile ardından yaya olan kadına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kadınlardan birisi savrularak yere düştü. Sürücü ise kazanın ardından arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçtı. Yere düşen kadının yardımına çevredekiler yetişti. Kazanın etkisiyle şok geçiren kadın daha sonra oradan ayrıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbuldaki korkunç kaza kamerada: Önce otomobile sonra yaya çarpıp kaçtı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülenen kazadan kısa süre önce bastonu ile yardım alarak yürüyebilen yaşlı bir kişinin araca bindiği ve aracın hareketinden sonra kazanın gerçekleştiği görüldü. Görüntülerde aracın çarptığı kadının yere düştüğü de yer aldı. Kaza anında yol kenarında bulunan çiçeklerin de sağa sola savrulduğu görülüyor.

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İstanbuldaki korkunç kaza kamerada: Önce otomobile sonra yaya çarpıp kaçtı

“VURDUKTAN SONRA KAÇMAYI TERCİH ETTİ”

Kaza ile ilgili konuşan esnaflardan Bayram Demir, “Biz içeride oturuyorduk araç caddeden gelerek park halindeki araca çarpıyor sonrasında ise kıza çarpıyor. Kaza sonrasında kaçıp gitti bu normal bir şey değil bu kız vefat edebilirdi veya daha kötü şeyler olabilirdi. Vurduktan sonra kaçmayı tercih etti kızın sağlık durumu iyi görünmüyordu ama kalkıp gitti hastaneye gitmedi. Bu kötü bir his biz burada dükkanımızın önünde oturmaktan korkuyoruz ve araçlarımızı buraya çekmiyoruz tekrar başımıza gelecek diye korkuyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbuldaki korkunç kaza kamerada: Önce otomobile sonra yaya çarpıp kaçtı

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#İstanbul#Arnavutköy#Kaza

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