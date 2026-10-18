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İstanbul'daki konserde 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişinin durumu kritik!

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Konser#Unreal X Jeton
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2026 12:06

İstanbul'da gece saatlerinde düzenlenen ve 5 bin kişinin katılım sağladığı konserde 3 kişi fenalaştı. Hastaneye kaldırılan kişilerden Furkan Aksu (29) ve Mahmud Sami Ramazanoğlu (24) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir kişinin tedavisi ise sürüyor.

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İstanbul Kongre Merkezi’nde dün gerçekleştirilen ‘Unreal x Jeton’ konserine katılan Furkan Aksu, Mahmud Sami Ramazanoğlu ve T.M. (33) saat 03.15 sıralarında fenalaştı. 

İstanbuldaki konserde 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişinin durumu kritik

Furkan Aksu

"ALKOL VE UYUŞTURUCUNUN ETKİSİ İLE FENALAŞTILAR" ŞÜPHESİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Furkan Aksu ve Mahmud Sami Ramazanoğlu hayatını kaybederken, T.M.'nin hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Polis ve sağlık ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarında, 3 kişinin alkol ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle fenalaşmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Aksu'nun kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

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İstanbuldaki konserde 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişinin durumu kritik

YAKLAŞIK 5 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI KONSERE İNCELEME

Polisin ilk incelemesinde, saat 21.00 ile 04.00 arasında düzenlenen konsere yalnızca 18 yaş üzerindekilerin kabul edildiği, içeride alkol sunumu yapıldığı ve konsere yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı belirlendi.  

İstanbuldaki konserde 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişinin durumu kritik

Organizasyon için gerekli belgelerin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, konser alanı boşaltıldı.  

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İstanbuldaki konserde 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişinin durumu kritik

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#İstanbul#Konser#Unreal X Jeton

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