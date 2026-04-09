İstanbul'daki kız yurdunu ayağa kaldıran olay: Şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin İTÜ Ayazağa Kampüsü'ndeki Prof. Dr. Ali İhsan Aldoğan Kız Öğrenci Yurdu'na girerek çamaşırhane alanında uygunsuz davranışlarda bulunduğunun belirlenmesi üzerine inceleme başlattı.

Yapılan çalışma sonucu kimliği tespit edilen M.K. (28), ekiplerce yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin "hayasızca hareketlerde bulunmak", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

İTÜ REKTÖRÜ PROF. DR. MANDAL'DAN AÇIKLAMA

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversitenin Ayazağa Kampüsü'ndeki Ali İhsan Aldoğan Kız Yurdu'na giren erkek şahsa müdahale edildiğini belirterek, sürecin emniyet birimlerine intikal ettirildiğini ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındığını bildirdi.

Prof. Dr. Mandal, şunları kaydetti:

"Olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması ve benzer durumların tekrar yaşanmaması adına, sürecin kararlılıkla bizzat kendim takipçisi olacağımı özellikle ifade etmek isterim. Olayla ilgili olarak idari birimlerimizde inceleme ve soruşturma başlatılacak, ilgili tüm süreçler titizlikle yürütülecektir. Konuya ilişkin gelişmeler, şeffaflık ilkesi doğrultusunda sizlerle paylaşılacaktır. Öğrencilerimizin güvenliği en temel önceliğimdir."