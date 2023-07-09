İstanbul’daki ‘kaçak avı’nda dronlar devrede

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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü geçen salı günü aldığı kararla kentteki kaçak göçmenlere yönelik akşam saatlerinde denetim başlattı. İlk akşam 354 kaçak göçmen yakalanırken, ertesi gün denetimin kapsamı genişletildi. Kontroller kentin tamamına yayılırken denetim saatleri de tüm gün olarak değiştirildi. Ekipler, kentin 39 ilçesinin yanı sıra İstanbul Boğazı’ndaki teknelere de yöneldi. Geçen perşembe günü gözaltına alınanların sayısı 1773’e yükseldi. Kaçak göçmenler sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi’ne bağlı Geri Gönderme Merkezleri’ne teslim edildi.

Sahiller tarandı...

TOPLAM 2.501 GÖZALTI

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Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, Deniz Limanı ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlükleri ile İlçe Emniyet Müdürlükleri’nin katılımıyla denetimler önceki gün de tüm hızıyla sürdü. Polis denetimlerde dronları da devreye soktu. Özellikle Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu ve Fatih sahillerinde göçmenlerin toplu olarak gezdiği alanlar dronlarla tarandı. Burada kaçak göçmen olduğundan şüphelenilen kişiler dron ekibi tarafından bölgedeki polislere bildirildi. Onlar da ekip araçlarıyla kısa sürede dronun görüntü aldığı alana giderek kontrollerini yaptı. İstanbul’da geçen salı akşamından beri gözaltına alınanların sayısı 2 bin 501’e yükseldi.

HÜRRİYET OLAY YERİNDE

Muhabirimiz Emin Mert Kırarslan, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sahil ve parklarda dronla yaptığı kaçak göçmen denetimlerini yerinde takip ederek fotoğrafladı.

DEPORT MERKEZİNE...

Gözaltına alınanlar emniyetteki işlemlerinin ardından vakit kaybedilmeden sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezlerine teslim edildi.